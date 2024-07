EQS-Adhoc: KION GROUP AG: Konzernergebnis (Consolidated Net Income) für Q2/2024 voraussichtlich unter Markterwartung

EQS-Ad-hoc: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Vorläufiges Ergebnis

KION GROUP AG: Konzernergebnis (Consolidated Net Income) für Q2/2024 voraussichtlich unter Markterwartung



10.07.2024

Konzernergebnis (Consolidated Net Income) für Q2/2024 voraussichtlich unter Markterwartung

Frankfurt/Main, 10. Juli 2024

Aufgrund einer Firmenwertabschreibung (Goodwill Impairment) für die operative Einheit KION ITS Americas im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) in Höhe von rund EUR 22 Mio. erwartet die KION Group ein Konzernergebnis vor Minderheiten (Consolidated Net Income before minorities) im zweiten Quartal 2024 von rund EUR 69 Mio. (Vara Konsensus Stand 9. Juli 2024: EUR 93 Mio.). Diese Firmenwertabschreibung wird in gleicher Höhe auch das Konzernergebnis vor Minderheiten des Geschäftsjahres 2024 reduzieren.

Alle Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die finalen Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2024 werden am 31. Juli 2024 veröffentlicht.

Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der KION GROUP AG (

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Veröffentlichungen/

), insbesondere auf den Seiten 75 ff. Der Vara Research-Konsensus ist veröffentlicht unter

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Aktie/

.

