EQS-News: Greenridge Exploration leitet umfangreiches Explorationsprogramm auf seinem Projekt “Carpenter Lake” im Vorfeld der bevorstehenden Bohrsaison ein und erhöht das Marketingbudget

Emittent / Herausgeber: MIC Market Information & Content Publishing GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Greenridge Exploration leitet umfangreiches Explorationsprogramm auf seinem Projekt “Carpenter Lake” im Vorfeld der bevorstehenden Bohrsaison ein und erhöht das Marketingbudget



10.07.2024 / 16:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Greenridge Exploration Inc. (ISIN: CA3949191041 ; WKN: A3EXGV), Greenridge oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein umfangreiches Sommerexplorationsprogramm (das Programm) auf seinem Projekt Carpenter Lake (das Projekt “Carpenter Lake” oder “das Projekt”) am südlichen Rand des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan aufgenommen hat.

Explorationsprogramm im Sommer 2024

Im Auftrag von Greenridge führt die Firma “Dahrouge Geological Consulting Ltd.” (“DGC”) ein vierzehntägiges groß angelegtes Programm auf dem unternehmenseigenen Projekt “Carpenter Lake” durch, das Folgendes umfasst:

- Detaillierte geologische Kartierungen in sehr höffigen Zielgebieten;

- Prospektionsarbeiten und Gesteinsprobenahmen in vorrangigen Zielgebieten; und

- Untersuchungen mit einem Szintillometer in vorrangigen Gebieten, in denen keine Ausbisse vorhanden sind.

Abbildung 1: Regionalkarte des Uranprojekts “Carpenter Lake”

Das Hauptziel des Programms besteht darin, die Beschaffenheit der Zielgebiete abzugrenzen und dabei neue vorrangige Gebiete zu ermitteln, die im Rahmen eines zukünftigen Bohrprogramms weiter erprobt werden können.

“DGC” hat seine bewährte Methodik zur Zielermittlung auf die geologischen Daten von Greenridge angewendet, um unter Einbeziehung historischer und aktueller Explorationsdaten vorrangige Zielgebiete zu umreißen. Das Programm wird sich auf die “Cable Bay Shear Zone” (“CBSZ”) konzentrieren - eine große Struktur, die das Projekt durchkreuzt und mehrere bei Flugmessungen ermittelte radiometrische Anomalien sowie eine Reihe von gut definierten Leitern beherbergt. Weitere Schwerpunkte des Programms sind die Untersuchung zahlreicher Urananomalien, die in historischen Seesedimentproben gefunden wurden, sowie Radon-im-Boden-Anomalien.

Russel Starr, CEO von Greenridge, sagte dazu:

“Der Beginn des Arbeitsprogramms 2024 auf dem Projekt Carpenter Lake ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Das Unternehmen, das sich auf die Cable Bay Shear Zone konzentriert, ist der Ansicht, dass die bisherigen radiometrischen Anomalien sehr vielversprechend sind, und freut sich auf die ersten Ergebnisse. Das Ziel dieses Programms ist es, vorrangige Gebiete zu identifizieren, die wir im Zuge unserer zukünftigen Bohrungen erproben werden.”

Informationen über das Projekt “Carpenter Lake”

Das Konzessionsgebiet “Carpenter Lake” befindet sich entlang der “CBSZ”, unmittelbar südlich des südlichen Randbereichs des Athabasca-Beckens. Das Projekt liegt zwischen 1 und 35 km südlich des Beckenrandes und wird von archaischen Gesteinen der “Virgin River Domain” und der “Mudjatik Domain” unterlagert. Sandstein der “Athabasca Group” kommt innerhalb des Projektgebiets nicht vor. Die “Virgin River Domain” westlich der “CBSZ” ist in Ost-West-Richtung etwa 40 km breit. Der größte Teil der “Virgin River Domain” besteht aus felsischen Gneisen, die eine starke nordöstliche Struktur aufweisen. Insgesamt weisen diese Gesteinszusammensetzungen lithologische und metamorphologische Ähnlichkeiten zu jenen der “Mudjatik Domain” östlich der “CBSZ” auf. Die “Virgin Schist Group” tritt in Form von Linsen und Bändern auf, die in Richtung der westlichen Grenze des Gebiets immer häufiger vorkommen. Die Gruppe besteht aus Psammopeliten, Quarzit, Pelit, Amphiboliten, Kalksilikaten und gebänderten Eisenformationen.

Die Geologie des Projekts umfasst Granitgneis und Granitpegmatit - die vorherrschenden Lithologien auf dem Projekt “Carpenter Lake” sind - sowie in geringerem Ausmaß mafischen Gneis, pelitischen Schiefer und vereinzelte mafische Intrusionsgänge. Die “CBSZ” ist auf dem Projektgelände durch drei parallele elektromagnetische Leiterachsen abgegrenzt, die das Hangende, das Liegende und die Mitte einer leitfähigen Platte aus graphitischem oder sulfidreichem Gestein erkennen lassen.

Auf der anderen Seite der “Virgin River Domain” (“VRD”) und subparallel zur “CBSZ” befindet sich die tektonische Zone “Snowbird”, eine weitere große Strukturdomäne. Vierzig Kilometer nordwestlich des Projekts, auf der “VRD”, liegt die “Centennial” Zone von Cameco Corporation - ein hochgradig mineralisierter Körper, in dem Diamantbohrungen Gehalte von bis zu 25,6 % U3O8 über 0,5 m (DDH VR-018W2) und 8,78 % U3O8 über 33,9 m (VR-031W3) durchteuft haben1.

Bei früheren Explorationsarbeiten wurden zahlreiche Urananomalien in historischen Seesedimentproben ermittelt, die anhand von Anomalien sowohl entlang als auch westlich der “CBSZ”, die bei radiometrischen Flugmessungen abgegrenzt wurden, bestätigt wurden. Der Korridor mit gut definierten Leitern entlang der “CBSZ” unterstreicht das Potenzial für das Vorkommen einer Uranmineralisierung entlang der regionalen Struktur, insbesondere an jenen Stellen, an denen es Anzeichen für quer verlaufende Strukturen gibt. Das Vorhandensein von leitfähigen graphitischen Peliten, die bei elektromagnetischen Flug- und Bodenmessungen definiert wurden, wird durch historische Diamantbohrungen unmittelbar nördlich des Projekts bekräftigt.

Abbildung 1: Geochemie des Projekts “Carpenter Lake”

Erweiterung von Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich ferner unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 7. Juni 2024 bekannt zu geben, dass es das Werbebudget im Rahmen seiner Vereinbarung über die Erbringung von Marketingdienstleistungen durch “MIC Marketing Information & Content Publishing GmbH” (“MIC”) (Anschrift: Gerhart-Hauptmann-Str. 49b 51379 Leverkusen, Deutschland; E-Mail: contact@micpublishing.de) erhöht hat. Das Unternehmen hatte “MIC” am 7. Juni 2024 mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem 18. Juni 2024 beauftragt (die dritte MIC-Vereinbarung), wobei die Option bestand, das Werbebudget während der Laufzeit auf bis zu 500.000 aufzustocken. Gemäß den Bedingungen der MIC-Vereinbarung hat das Unternehmen beschlossen, seine Option zur Erhöhung des Werbebudgets für die bestehende Laufzeit auf 400.000 auszuüben und wird MIC in diesem Zusammenhang ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 250.000 zahlen.

MIC wurde vom Unternehmen erstmals am 9. Januar 2024 beauftragt, ab dem 18. Januar 2024 für einen Zeitraum von sechs Monaten Marketingdienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen (die erste MIC-Vereinbarung). Im Rahmen der ersten MIC-Vereinbarung zahlte das Unternehmen MIC ein Entgelt von 150.000 mit der Option, das Werbebudget während der Laufzeit auf bis zu 250.000 zu erhöhen. Am 19. März 2024 beschloss das Unternehmen, das Werbebudget auf 250.000 zu erhöhen und zusätzliche 100.000 an MIC zu zahlen. Am 12. April 2024 beauftragte das Unternehmen MIC ein zweites Mal mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen für das Unternehmen für einen Zeitraum von sechs Monaten, beginnend am 18. April 2024 (die zweite MIC-Vereinbarung). Gemäß den Bedingungen der zweiten MIC-Vereinbarung zahlte das Unternehmen MIC ein Entgelt von 250.000 . Seit dem 9. Januar 2024 und einschließlich der in dieser Pressemeldung erwähnten Budgeterhöhung hat das Unternehmen im Gegenzug für die Erbringung von Marketingleistungen insgesamt 900.000 an MIC gezahlt.

MIC ist ein unabhängiges Unternehmen, das je nach Bedarf das Projektmanagement und die Beratung für eine Online-Marketing-Kampagne übernimmt, Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert und Landingpages erstellt und optimiert (die Marketingdienstleistungen). Die Werbemaßnahmen werden per E-Mail, Facebook und Google in Europa durchgeführt.

Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an MIC als Gegenleistung für die Erbringung von Marketingdienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt MIC (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung keine Wertpapiere des Unternehmens und unterhält nur eine Geschäftsbeziehung zum Unternehmen.

Bekanntmachung gemäß National Instrument 43-101

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Neil McCallum, B.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von Dahrough Geological Consulting Ltd., in seiner Eigenschaft als ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

* Eine Mineralisierung auf anderen Konzessionsgebieten, auf die hierin Bezug genommen wird, ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Projekt “Carpenter Lake”.

Quellenangaben

1 - Saskatchewan Mineral Resources Assessment File: 74G12-0052, UEM Inc., 2005 and VR-031W3, Cameco Corp., 2010.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (ISIN: CA3949191041 ; WKN: A3EXGV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Uranprojekt “Carpenter Lake” erstreckt sich über 7 Mineralclaims mit 13.387 Hektar Grundfläche im Bereich der “Cable Bay Shear Zone” im Athabasca-Becken und das Unternehmen bemüht sich um die Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele zur Weiterentwicklung des Projekts. Das unternehmenseigene Uranprojekt “Nut Lake” im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % “U3O8” durchteuften, einschließlich 4,90 % “U3O8” über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe. Darüber hinaus befindet sich das unternehmenseigene Kupferprojekt “Weyman” im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel-Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Besprechung von Greenridge Exploration Inc. darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität der Ersteller beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie der Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten“). Die in den jeweiligen Publikationen von angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Rechtliche Hinweise

Art der Information: Marketingmitteilung

Verbreiter: MIC Market Information & Content Publishing GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 107943 und eingetragen in der Liste der der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist.

Datum der erstmaligen Erstellung: 05.02.2024

Uhrzeit der erstmaligen Erstellung: 10:23 Uhr

Ersteller der Marketingmitteilung: MIC Market Information & Content Publishing GmbH

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: MIC Market Information & Content Publishing GmbH stellt die Wertpapieranalyse allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung.

Ausgeschlossene Adressaten: Die auf Fokus-Aktien veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden.

Informationsquellen: Informationsquellen der MIC Market Information & Content Publishing GmbH sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet.

Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Anlageurteile werden mit größtmöglicher Sorgfalt und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt erkennbar relevanten Faktoren erstellt.

Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie der Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten

Die MIC Market Information & Content Publishing GmbH erhält von der Greenridge Exploration Inc. für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung.

Fokus-Aktien und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden von Greenridge Exploration Inc. bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Analyse beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch die Emittentin kann die Unabhängigkeit der Analyse nicht sichergestellt werden. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Fokus-Aktien bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Fokus-Aktien, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien der Greenridge Exploration Inc., welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

Fokus-Aktien handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Fokus-Aktien noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs/Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat Greenridge Exploration Inc. auch keinen Einfluss.

Die Ersteller der vorliegenden, nicht unabhängigen Finanzanalyse, als auch MIC Market Information & Content Publishing GmbH sind verpflichtet, Wertpapiere des analysierten Unternehmens weder zu halten noch in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Ersteller der Analyse genauso wie MIC Market Information & Content Publishing GmbH als Ersteller, besitzen/halten weder direkt noch indirekt (beispielsweise über friends & family) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des/der Ersteller/s der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder die MIC Market Information & Content Publishing GmbH noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Analyse Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass Greenridge Exploration Inc. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Fokus-Aktien auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Fokus-Aktien enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Fokus-Aktien nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.

Alle in dem vorliegenden Report zu Greenridge Exploration Inc. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Fokus-Aktien verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Der Service von Fokus-Aktien darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Fokus-Aktien abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie.

Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Fokus-Aktien keine Haftung übernimmt.

Fokus-Aktien behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Fokus-Aktien bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Fokus-Aktien schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen „so wie sie ist“ zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Die auf den Webseiten von Fokus-Aktien veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen ausnahmslos werbliche Zwecke und werden von Dritten oder den jeweiligen Unternehmen beauftragt und bezahlt. Aus diesem Grund sind die Analysen keine unabhängigen Researchstudien.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der Gesellschaft, des Analysten oder weiterer Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie der Greenridge Exploration Inc. ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient Greenridge Exploration Inc. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien der Greenridge Exploration Inc. grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.

Einschätzung

Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Analyst ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Analyst sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Analyst erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Analyst erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.