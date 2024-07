Intel (Daily) - Die Kurve bekommen?

Die Diskrepanz zwischen der Wertentwicklung des Nasdaq-100® (+21 %) auf der einen und der Intel-Aktie (-31 %) auf der anderen Seite ist im bisherigen Jahresverlauf mehr als frappierend. Doch es gibt aktuell Hoffnung auf Besserung. So hat in den letzten beiden Monaten im Bereich der Marke von 30 USD eine Stabilisierung stattgefunden. Mit einem Aufwärtsgap (32,33 USD zu 32,82 USD) wurde diese jüngst abgeschlossen. Interessant ist, dass es Ende April zuvor zu einer Abwärtskurslücke kam. In Kombination bilden die beiden Gaps eine sog. Inselumkehr – ein gleichermaßen seltenes, wie zuverlässiges Umkehrmuster. Unter dem Strich lässt diese Trendwendeformation auf eine Erholung in Richtung der 200-Tages-Linie (akt. bei 38,89 USD) hoffen. Anfang April hatte der Chiphersteller in diesem Dunstkreis ein weiteres Gap (39,46/39,70 USD) gerissen, wodurch das skizzierte Anlaufziel zusätzlich untermauert wird. Aber auch unter Money Management-Aspekten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Um die Trendwende nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Marke von 32 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Intel (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Intel

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

