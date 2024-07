American Water Works - Nur ein kleiner Zündfunke fehlt noch!

Die Aktie von American Water Works zählt an der Börse zu den absoluten charttechnischen Dauerläufern. Doch auch hier kam es in den letzten zweieinhalb Jahren zu einer korrektiven Dürreperiode. Ein möglicher Doppelboden – definiert durch die Tiefs vom Oktober 2023 und April 2024 – bietet nun aber einen Ausweg aus der korrektiven Phase. In diesem Kontext sorgt der Bruch des Abwärtstrends seit Januar 2022 (akt. bei 132,78 USD) für einen frühen Fingerzeig in Sachen „Trendwende“. Um den beschriebenen Doppelboden abzuschließen, bedarf es indes eines Sprungs über die jüngsten Hochpunkte bei 135,71/137,43 USD (siehe Chart). Aus der Höhe der diskutierten Bodenbildung ergibt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von gut 23 USD, was langfristig ein Wiedersehen mit den Hochs bei rund 160 USD realistisch erscheinen lässt. Rückenwind kommt aktuell von der Relativen Stärke nach Levy (RSL), welche wieder über dem Schwellenwert von 1 notiert und zudem eine Bodenbildung bereits abgeschlossen hat. Auf der Indikatorenseite möchten wir zusätzlich den MACD hervorheben. Im Monatsbereich steht der Trendfolger auf historisch niedrigem Niveau vor einem neuen Kaufsignal.

American Water Works (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart American Water Works

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

