Eckert & Ziegler hebt Gewinnausblick an

BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler wird nach Zuwächsen im zweiten Quartal optimistischer für 2024. Bei einem unveränderten Umsatzziel von knapp 265 Millionen Euro plant die Unternehmensführung laut einer Mitteilung vom Dienstag nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 55 Millionen Euro. Das sind rund 5 Millionen Euro mehr als bisher avisiert.

Die Aktien legten auf die Nachricht hin zu und führten am Nachmittag den Nebenwerteindex SDax mit einem Plus von 4,7 Prozent auf 46,58 Euro an. Damit könnten sie einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Korrekturtrend seit Ende Juni versuchen.

Im abgelaufenen zweiten Quartal stieg das operative Ergebnis laut vorläufiger Zahlen um fast die Hälfte auf 17,5 Millionen Euro. Der Überschuss legte von 6,2 auf 9,5 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um knapp 30 Prozent auf 77,8 Millionen Euro.

Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr will Eckert & Ziegler am 9. August veröffentlichen./mis/jha/