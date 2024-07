EQS-News: Montega stellt mit Spin-Off Airtime Software AG die Weichen für weiteres Wachstum der erfolgreichen CONNECT-Plattform

EQS-News: Montega AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Montega stellt mit Spin-Off Airtime Software AG die Weichen für weiteres Wachstum der erfolgreichen CONNECT-Plattform



Montega stellt mit Spin-Off Airtime Software AG die Weichen für weiteres Wachstum der erfolgreichen CONNECT-Plattform Hamburg, 16. Juli 2024 –

Die Montega AG, ein führendes Researchhaus und Betreiberin einer der größten Plattformen für Kapitalmarktevents in Europa, hat seit dem Start der CONNECT-Plattform im Jahr 2021 ein dynamisches Wachstum bei der Bereitstellung einer breiten Coverage und reichweitenstarker Veranstaltungen für börsennotierte Unternehmen verzeichnet. Um der erfolgreichen Entwicklung von CONNECT Rechnung zu tragen und die Weichen für das weitere Wachstum der Plattform zu stellen, werden die digitalen Aktivitäten seit dem 1. Juli 2024 im Spin-Off Airtime Software AG gebündelt. Die Ausrichtung und Spezialisierung der Organisationsstrukturen von Airtime rund um die Dienstleistungen der CONNECT-Plattform ermöglicht eine optimale Ressourcenallokation für den weiteren Wachstumskurs. Bereits heute nutzen mehr als 200 Emittenten aus Deutschland und dem europäischen Ausland CONNECT. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Montega mit rund 600 Events für Earnings Calls, Round Tables und virtuelle Roadshows.

Ein besonderer Fokus in der zukünftigen Ausrichtung von CONNECT, der intelligenten Plattform für erfolgreiches IR-Management, wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für das Investor Targeting sein. Airtime wird die CONNECT-Plattform durch die kontinuierliche Erweiterung um nützliche Funktionen für Emittenten und Investoren noch stärker auf das Matching ausrichten. So wird die KI von CONNECT beispielsweise Unternehmen und Investoren effizient und zielgerichtet zusammenbringen und die Sichtbarkeit von Veranstaltungen spürbar steigern. Für Investoren wird das Content-Angebot durch die Transkription von Präsentationen, spezifische Unternehmensinhalte und -daten erweitert.

Alexander Braun, Vorstand und Gründer von Montega:

„Das Potenzial im Investor Targeting ist noch lange nicht ausgeschöpft. Unser Ziel ist es, CONNECT unter dem Dach von Airtime zur größten europäischen Event- und Content-Plattform im IR-Bereich auszubauen. Über Airtime geben wir Emittenten eine Vielzahl von Tools an die Hand, um angesichts einer immer dünner werdenden Banken-Coverage in Europa und insbesondere in Deutschland eigenständig mit den passenden Investoren in Kontakt zu treten. Die Strategie von Airtime für die Plattform ist ganz klar: mehr Content, viel mehr Events und noch mehr Internationalisierung. Da bereits jetzt mehr als 80 Prozent der Neuregistrierungen von Investoren auf CONNECT aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland kommen, ist das der nächste logische Schritt. Durch die Internationalisierung rechnen wir in den nächsten Jahren mit einer Vervielfachung des Veranstaltungsangebots auf CONNECT.“

Organisatorisch werden die Research-Aktivitäten von Montega und die Investor-Targeting- und Event-Aktivitäten der CONNECT-Plattform von Airtime getrennt. Für Emittenten und Investoren hat der Spin-Off keine Auswirkungen auf die CONNECT-Nutzung. Auch unter dem Dach von Airtime wird die CONNECT-Plattform die bisher von Montega angebotenen attraktiven Konditionen aufweisen.

Über Montega AG

Montega ist ein innovatives Researchhaus und betreut seit 2009 mittelständische Unternehmen und institutionelle Investoren mit vielfältigen Services am Kapitalmarkt. Neben hochkarätigem Equity Research bietet Montega smarte Lösungen für Kapitalmarktevents sowie umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen. Montega hat es sich zur Mission gemacht, Emittenten und Investoren zusammenzubringen und für Transparenz im Börsenumfeld zu sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf die Marktteilnehmer, deren Sprache sie am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investmentboutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Über Airtime Software AG

Airtime Software ist der Innovator im Markt für Investor Relations und macht mit seinen Lösungen IR-Abteilungen einfach erfolgreicher. Den Kern von Airtime Software bildet CONNECT, die intelligente Plattform für erfolgreiches IR-Management auf Basis neuester, KI-basierter Technologien. Mit CONNECT steigert Airtime die Sichtbarkeit von Veranstaltungen spürbar und verbindet Unternehmen dank eines intelligenten Algorithmus unkompliziert mit den passenden Investoren. Diese wiederum finden auf CONNECT eines der größten Veranstaltungsangebote Europas, Research und exklusive Informationen.

