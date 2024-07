TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juli 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Juli 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, Q4 Production Report 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Investor, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen 07:10 DEU: Hypoport, Operative Kennzahlen Q2/24 11:00 LUX: Adler Group, außerordentliche Hauptversammlung 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen 13:30 USA: Ally Financial, Q2-Zahlen 22:00 USA: United Airlines, Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Überschuldung privater Haushalte, Jahr 2023 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), 5/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/24 08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/24 09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/24 15:15 USA: Industrieproduktion 6/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Wirecard-Prozess: Dritter Angeklagter will nach über eineinhalb Jahren Schweigen brechen, München 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zur Benennung von TikTok als Gatekeeper unter den Regeln des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) 10:00 DEU: Online-Pk des Kreditvermittlers Interhyp zum Immobilienmarkt mit Vorstandschef Jörg Utecht 10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel zu Umsatz- und Absatzentwicklungen von fair gehandelten Produkten in Deutschland, Berlin 14:15 DEU: Pk zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 und Finanzplan bis 2028 u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Jahreskonferenz Netzwerk für Steuerforschung (NeST) + 15.30 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner CHN: Drittes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Peking

