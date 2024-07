Allianz kauft in Singapur milliardenschwer zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz will sein Asiengeschäft mit einer milliardenschweren Übernahme in Singapur stärken. Für 2,2 Milliarden Singapur-Dollar (rund 1,5 Mrd Euro) will der Konzern mindestens 51 Prozent der Aktien von Income Insurance erwerben, wie er am Mittwoch in München mitteilte. Mit der geplanten Übernahme will die Allianz zum viertgrößten Schaden- und Unfallversicherer in Asien aufsteigen. Income Insurance verkauft aber auch Kranken- und Lebensversicherungen.

"Die vorgeschlagene Transaktion bringt zwei starke Unternehmen zum Nutzen der Kunden in Singapur zusammen und festigt die Führungsposition der Allianz in der Region", sagte Allianz-Asienchefin Renate Wagner laut Mitteilung. Das freiwillige Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt aufsichtsrechtlicher Genehmigung. Mit einem Abschluss des Deals rechnet die Allianz im vierten Quartal 2024 oder im ersten Quartal 2025./men/jha/