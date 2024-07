GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies gibt Update zum Verfahren der nächsten Generation

^LONDON, Ontario, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR118&utm_ medium=PressRelease) (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich, Neuigkeiten zu seinem Verfahren der nächsten Generation (Next Generation Process, ?NGP") für Kunststoffabfälle bekanntzugeben. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Reihe von Tests und Arbeiten, die in den letzten 6 Monaten durchgeführt wurden, führt das Unternehmen nun Experimente im halbindustriellen Maßstab durch, um die Reaktorkonfigurationen fertigzustellen. Diese Experimente sind entscheidend für die Bestimmung der notwendigen Konfigurationen für den NGP. Aduro möchte bis Ende 2024 mit dem Bau des NGP beginnen. Die ersten Verträge mit Design-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen wurden bereits geschlossen. Für 2024 hat Aduro drei strategische Initiativen (https://cdn.buttercms.com/unYs8UZRLyXoHFe0aOhZ?utm_source=2024Goals&utm_campaig n=PR118&utm_medium=PressRelease) skizziert: die Weiterentwicklung des NGP- Designs, die Umwandlung der Teilnehmer des Kundenbindungsprogramms (Customer Engagement Program, CEP) in die nächste Phase der Zusammenarbeit und die Erweiterung des Portfolios an geistigem Eigentum, um den Wert und den

adressierbaren Markt für die Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT)-Plattform weiter

zu erschließen. Alle drei strategischen Initiativen sind integriert und unterstützen gemeinsam den Weg des Unternehmens zur Kommerzialisierung.

Seit Anfang 2024 hat Aduro sowohl seinen Hydrochemolytic(TM)-Durchflussreaktor für

Kunststoffe im Pilotmaßstab als auch seine Batch-Reaktoren im Labor umfassend getestet und optimiert. Parallel zu den internen Programmen haben wir laufende Forschungsarbeiten mit externen Ressourcen wie der University of Western (https://adurocleantech.com/news/aduro-announces-award-of-115-million-joint- nserc-alliance-mitacs-grant-in-partnership-with-western-u?utm_source=Western- NSERC-Mitacs&utm_campaign=PR118&utm_medium=PressRelease) Ontario und den Chemelot Innovation and Learning Labs (https://adurocleantech.com/news/aduro-clean-technologies-and-chill-collaborate- to-advance-chemical-recycling-research-at- brightlands?utm_source=CHILL&utm_campaign=PR118&utm_medium=PressRelease) in Geleen, Niederlande. Neben der Unterstützung aller drei skizzierten strategischen Initiativen für 2024 konzentrierte sich diese Arbeit auf wichtige Projektbereiche, darunter: Prozessbedingungen, Verwendung verschiedener Rohstoffe, Produktspezifikationen sowie Vor- und Nachbehandlungsprozesse. In den folgenden Bereichen wurden erhebliche Fortschritte erzielt: * Bestätigung der einzigartigen Fähigkeit von HCT, weitgehend gesättigte Kohlenwasserstoffe zu produzieren, ohne dass eine kostspielige Hydrierung erforderlich ist. * Maximierung der Ausbeute (https://www.adurocleantech.com/files/aduro-yield- information.pdf?utm_source=PP%20Yield&utm_campaign=PR118&utm_medium=PressRel ease) und Erzielung geringerer Verluste in Bezug auf Holzkohle und Brenngas. * Fähigkeit, mit gängigen unerwünschten Polymeren im Ausgangsmaterial wie Polyester und Polyamid zu arbeiten. * Bestätigung der Effektivität von HCT bei der Verarbeitung schwer zu recycelnder vernetzter (https://adurocleantech.com/news/aduro-clean- technologies-provides-results-on-testing-of-hard-to-recycle-crosslinked-

polymers?utm_source=XLPE&utm_campaign=PR118&utm_medium=PressRelease) Polymere.

* Ununterbrochener Betrieb über längere Zeiträume in einem stabilen Betriebszustand. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Prozessentwicklungsstrategie eingeschlagen, die drei parallele Richtungen mit unterschiedlichem Zeithorizont verfolgt: Die erste arbeitet mit relativ sauberen Abfallströmen und relativ reinen Outputs, die in einem relativ einfachen Prozess realisiert werden sollen, die zweite arbeitet mit komplexeren, aber immer noch sauberen Rohstoffen, und die dritte, bei der geringwertige verunreinigte Rohstoffe umgewandelt werden. Dadurch wird ein Rahmen geschaffen, der nach und nach wertvolle kommerzielle Lösungen hervorbringt und die Markteinführung beschleunigt. ?Unsere strategischen Initiativen für 2024 zielen darauf ab, unsere Position in der Branche zu festigen", kommentierte Ofer Vicus, CEO von Aduro. ?Die Fortschritte, die wir bei der Verfeinerung der Konfiguration unseres Verfahrens der nächsten Generation gemacht haben, sind ein Beweis für das Engagement und die Kompetenz unseres Teams. Diese Fortschritte sind nicht nur inkrementelle Verbesserungen, sie sind transformative Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft." Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder

erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ofer Vicus, CEO ovicus@adurocleantech.com (mailto:ovicus@adurocleantech.com) Abe Dyck, Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 226 784 8889 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem die Pläne des Unternehmens für Experimente im halbindustriellen Maßstab, um die Reaktorkonfigurationen zu finalisieren; die Pläne für den Bau des NGP bis Ende 2024; die Umsetzung strategischer Initiativen, um das Design des NGP voranzutreiben, die Teilnehmer des CEP in die nächste Phase der Kooperationen zu überführen und das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens zu erweitern; dass die Umsetzung der strategischen Initiativen den Wert und den adressierbaren Markt für die HCT-Plattform freisetzen und den Plan des Unternehmens für die Kommerzialisierung seiner Technologie unterstützen wird; die Erwartung, dass die Fortschritte in Bezug auf die HCT-Technologie fortgesetzt werden; dass die Prozessdesignstrategie des Unternehmens einen Rahmen bieten wird, um schrittweise wertvolle kommerzielle Lösungen zu generieren und die Markteinführung zu maximieren; dass die strategischen Initiativen die Position des Unternehmens in der Branche festigen werden; und dass die Initiativen transformative Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft darstellen werden. Obwohl das Unternehmen die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die verschiedenen Faktoren, die die geplanten Experimente des Unternehmens im halbindustriellen Maßstab, den Bau des NGP bis Ende 2024 und die vorgeschlagenen strategischen Initiativen verhindern oder verzögern könnten; dass das Design des NGP, die Umwandlung der CEP-Teilnehmer in die nächste Phase der Zusammenarbeit und die Erweiterung des Portfolios an geistigem Eigentum des Unternehmens möglicherweise nicht wie erwartet oder überhaupt nicht stattfinden; dass die Umsetzung der strategischen Initiativen möglicherweise nicht den Wert und den adressierbaren Markt für die HCT-Plattform freisetzt oder den Plan des Unternehmens für die Kommerzialisierung anderweitig unterstützt; dass die Entwicklung und Kommerzialisierung der HCT-Technologie aus verschiedenen Gründen, einschließlich der Entwicklung neuer konkurrierender Technologien oder aus anderen Gründen, nicht wie erwartet oder überhaupt nicht vorankommt; dass die Prozessdesign- Strategie des Unternehmens möglicherweise nicht den Rahmen für die Kommerzialisierung wie erwartet oder überhaupt nicht bietet; dass die strategischen Initiativen die Position des Unternehmens in der Branche nicht festigen oder als transformative Schritte in eine nachhaltigere Zukunft dienen, dass es dem Unternehmen aus verschiedenen Gründen nicht gelingt, seine Technologie zu kommerzialisieren oder dass seine Technologie kommerziell nicht akzeptiert wird; dass andere unerwartete nachteilige Marktbedingungen das Unternehmen und seine Fortschritte negativ beeinflussen können, einschließlich verschiedener anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b7535e1-83f6-4e46- aa6e-9cc146b6c0a6 °