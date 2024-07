IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources begrüßt Kanadas Entscheidung, Silizium in die Liste der kritischen Mineralien aufzunehmen, und beabsichtigt die Erstellung eines 43-101-konformen technischen Berichts zu seinen Quarzsandprojekten in Quebec

IRW-PRESS: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources begrüßt Kanadas Entscheidung, Silizium in die Liste der kritischen Mineralien aufzunehmen, und beabsichtigt die Erstellung eines 43-101-konformen technischen Berichts zu seinen Quarzsandprojekten in Quebec

Calgary, 17. Juli 2024 - / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (FWB: ME0) begrüßt die jüngste Entscheidung der kanadischen Regierung vom 10. Juni 2024, Silizium in die Liste der kritischen Mineralien aufzunehmen. Dieser Status unterstreicht die zentrale Rolle von Silizium in verschiedenen Hightech- und Umwelttechnologien und macht das Mineral zu einer strategischen Ressource, die für die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität unerlässlich ist.

Silizium, ein grundlegender Bestandteil von Halbleitern und Solarzellen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovationen in zahlreichen Branchen wie Telekommunikation, Elektronik und erneuerbare Energien. Seine Aufnahme in die Liste der kritischen Mineralien zeugt von seinem unersetzlichen Wert als Unterstützung technologischer Weiterentwicklungen, die für die globale Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeitsbestrebungen entscheidend sind.

Wir stellen erfreut fest, dass Silizium zusätzlich zur Aufnahme in die kanadische Liste der kritischen Mineralien für 2024 bereits im Jahr 2023 in den Vereinigten Staaten in die Liste der kritischen Materialien für Energie aufgenommen wurde, so Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp. Diese zweifache Anerkennung unterstreicht die wichtige Rolle, die Silizium bei der nächsten Welle des technologischen Fortschritts spielen wird.

In Verbindung mit diesem Meilenstein freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es die Absicht hat, einen 43-101-konformen technischen Bericht zu seinen Quarzsandprojekten in Quebec zu verfassen. Dieser Bericht wird eine umfassende Bewertung des Erzpotenzials in den Konzessionsgebieten des Unternehmens und der potenziellen wirtschaftlichen Machbarkeit dieser Projekte liefern sowie das Bekenntnis des Unternehmens zu Transparenz und strategischer Entwicklung im Siliziumsektor aufzeigen.

Mit dem 43-101-konformen technischen Bericht sind wir in der Lage, den potenziellen Wert unserer Quarzsandprojekte in Quebec darzustellen, fügt Jeff Stevens hinzu. Nach dessen Fertigstellung werden wir einen wesentlichen Schritt weiter bei unseren Bemühungen sein, unsere Position als Key Player in der Quarzsand-/Silizium-Versorgungskette in Nordamerika weiter zu verbessern.

In der Liste der kritischen Mineralien 2024 werden jene Mineralien aufgeführt, die für die wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsinteressen Kanadas von entscheidender Bedeutung sind. Die Aufnahme in diese Liste bietet eine strategische Orientierungshilfe für politische Entscheidungsträger und Interessengruppen und unterstreicht die Bedeutung der Sicherung einer stabilen Versorgungskette für Silizium inmitten der globalen Marktdynamik.

Argyle Resources Corp. setzt sich auch weiterhin für die Förderung nachhaltiger Praktiken und technologischer Innovationen in der Branche ein. Die Beauftragung des National Institute of Scientific Research (INRS) mit der Durchführung der Sommer- und Herbstexplorationsprogramme 2024 in den unternehmenseigenen Quarzsandprojekten in Quebec zeigt die Bemühungen des Unternehmens im Hinblick auf eine mögliche Auffindung von hochgradigem Quarzsand heimischen Ursprungs auf und könnte das Unternehmen in die Lage versetzen, die steigende Nachfrage in Nordamerika zu befriedigen, die durch den neuen Status von Silizium als kritisches Mineral zusätzlich befeuert wird.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

George M. Yordanov, OGQ., P.GEO., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die Fachinformation in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Quarzsand-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Quarzsandprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an info@argylresourcescorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Argyle Resources Corp. oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Obwohl Argyle Resources Corp. der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden.

Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Bergbausektor, der Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Bergbauindustrie und den Märkten in Kanada und im Allgemeinen, der Fähigkeit von Argyle Resources Corp. zur Umsetzung seiner Geschäftsstrategien, dem Wettbewerb und anderen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. Das Unternehmen kann sich dazu entschließen, verpflichtet sich jedoch nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

