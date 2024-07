Tech-Bounce | Don't Buy-the-Dip, sagt Barron's.

Markt | Wir sehen nach dem gestrigen Ausverkauf bei den Tech-Werten im frühen Handel an der Wall Street eine Gegenbewegung. Die soliden Ergebnisse und Aussichten von Taiwan Semiconductor und Infosys helfen dem Segment. Der Nasdaq verbuchte gestern den schlechtesten Tag in 18 Monaten, mit dem schlechtesten Tag im S&P 500 seit zwei Monaten. Heute Abend richten sich vor allem auf die Blicke auf die Zahlen von Netflix. Das Ertragsbild ist ansonsten gemischt bis enttäuschend. Blackstone verfehlt die Ertragsziele. Alaska Air und United Air senken wiederum die Aussichten. Domino’s Pizza kann die Ziele zwar schlagen, bremst aber die internationale Expansion, mit der Aktie vorbörslich fast 12 Prozent schwächer.



00:00 Bounce-Back beim Nasdaq

00:28 Überblick | Europa | Fluggesellschaften

01:33 EZB Tagung | US Wirtschaft

02:48 Barron’s: Don’t Buy the Dip | Saisonale Trends

04:22 Skepsis bleibt | Ausblick: Netflix

05:30 Politische Lage | Biden knickt ein? | Ukraine-Hilfe

08:42 Taiwan Semi | Infosys | Fluggesellschaften

10:44 Discover Financial | KeyCorp | Blackstone

11:44 SL Green | DR Horton | Domino’s Pizza

13:48 Einzelhandel: Uhren-Exporte Schweiz

15:08 Up- & Downgrades: DoorDash, Microsoft u.a.

16:22 Schwierige Phase eingeläutet?



