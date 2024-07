EQS-News: q.beyond ist Leader bei Cloud-Services – zweifach-Prämierung durch ISG

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Studie

q.beyond ist Leader bei Cloud-Services – zweifach-Prämierung durch ISG

Höchste Auszeichnung für Managed Services sowie Managed Hosting für den Mittelstand

Vielzahl der standardisierten und individuell anpassbaren Cloud-Umgebungen ist laut Marktbeobachtern größtes Plus von q.beyond

Köln, 23. Juli 2024 – Im neuen 2024-er Anbietervergleich „ISG Provider LensTM Private/Hybrid Cloud – Data Center Services” stuft die Information Services Group (ISG) die q.beyond AG in gleich zwei Teilmärkten als „Leader“ ein. Dabei handelt es sich um die Segmente „Managed Services for Midmarket“ sowie „Managed Hosting for Midmarket“. In einem weiteren Segment, „Colocation Services for Midmarket“, wird q.beyond als „Contender“ geführt.

Die aktuelle Studie vergleicht die Cloud-Leistungen von 100 IT-Service-Anbietern und gibt damit Entscheidungsträgern einen unabhängigen Marktüberblick. ISG ist ein weltweit führendes Analysten- und Marktforschungshaus im Technologie-Sektor.

Modular wählbare Cloud-Modelle

Die führende Position von q.beyond im Marktsegment „Managed Services for Midmarket“ beruht der Studie zufolge vor allem auf drei Stärken. So sei erstens Modularität ein Schlüssel: q.beyond biete eine flexible Auswahl an Cloud-Lösungen, die Unternehmen die vollkommene Wahlfreiheit zwischen Private-, Public- und Hybrid-Cloud-Modellen ermöglicht. Dabei wird den ISG-Analysten zufolge stets der Mehrwert für den Kunden in den Fokus gestellt. Durch den Enterprise-Cloud-Ansatz können bestehende Infrastrukturen nahtlos weitergenutzt und neue Cloud-Services integriert werden. Zweitens, so die Studie, bietet q.beyond seinen Kunden unabhängige Wirtschaftlichkeits- und Technologie-Analysen an. Unternehmen profitieren dabei von standardisierten und bewährten Vorgehensweisen für Architekturen und Cloud-Betriebsmodelle.

Als dritten Punkt hebt die Studie hervor, dass q.beyond Hybrid-Cloud-Services nach Maß ermöglicht: Die ganzheitlichen Ansätze des IT-Service-Anbieters machen es Unternehmen möglich, ihre Cloud-Landschaft effizient zu optimieren und zu erweitern. „Das Angebot von q.beyond umfasst eine Vielzahl von Cloud-Umgebungen, die individuell angepasst werden können. Zudem werden Projekte für mittelständische Unternehmen hervorragend gemanagt“, begründen die beiden ISG-Analysten und Studienautoren Ulrich Meister und Wolfgang Heinhaus die Einstufung von q.beyond als „Leader“.

Hosting-Beratung und -Betrieb aus einer Hand

Im Marktsegment „Managed Hosting for Midmarket“ betont ISG die Hybrid-Cloud-Beratungskompetenz von q.beyond, die sich durch eine ganzheitliche Betrachtung der Geschäftsprozesse und IT-Infrastrukturen auszeichne. Dadurch könnten individuelle Lösungen entwickelt werden, die optimal auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten sind.

Nicht zuletzt stellt der ISG-Anbietervergleich die „lückenlose Sicherheit gemäß deutschen Vorgaben“ heraus. Diese könne q.beyond gewährleisten, da sie eigene Infrastrukturen und Hochsicherheits-Rechenzentren in Deutschland betreibt und damit höchste Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz erfüllt. Regelmäßige TÜV- und ISO-Zertifizierungen stellen dies sicher.

Hohe Nachfrage vonseiten KRITIS-Kunden

„Die neue ISG-Studie honoriert, dass wir beim Cloud-Mix unseren Kunden maximale Flexibilität sowie Beratung, Implementierung und Betrieb aus einer Hand bieten“, sagt Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. Zudem freut sich Rixen über die Anerkennung von q.beyond als hochsicherer Anbieter: „Neben Handel, produzierendem Gewerbe, Logistik und Finance gewinnen wir aktuell Kunden aus dem öffentlichen Sektor, die kritische Infrastrukturen (KRITIS) betreiben, für unsere Services.“

Weitere Informationen sowie die gesamte Studie erhalten Interessierte hier: https://www.qbeyond.de/isg-cloud-24





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. Unser starkes Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Künstliche Intelligenz, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung mit. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations /Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

