Behörde will Industrierabatte auf Netzentgelte neu regeln

BONN (dpa-AFX) - Angesichts des veränderten Strommixes in Deutschland will die Bundesnetzagentur die Rabatte neu regeln, die Industriefirmen bei ihrem Stromverbrauch bekommen. Ein Eckpunktepapier zur Reform der Netzentgelte der Industrie stellte die Regulierungsbehörde in Bonn vor.

"Die alten Netzentgeltrabatte entsprechen nicht mehr den Anforderungen eines Stromsystems, das von hohen Anteilen erneuerbarer Stromerzeugung geprägt ist", sagt Behördenchef Klaus Müller. Man wolle Anreize setzen, damit der Stromverbrauch der Industrie künftig "systemdienlich" ausfalle.

Mehr Stromerzeugung aus Erneuerbaren

Die Rabatte haben für die Industrie große Bedeutung. Sie kommen noch aus einer Zeit, in der Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke die zentralen Elemente in der deutschen Stromerzeugung waren und die Energieerzeugung relativ gleichmäßig war. Inzwischen sind AKW in Deutschland Geschichte und der Kohleanteil im Strommix sinkt.

Mehr als die Hälfte des hierzulande erzeugten Stroms stammt bereits von Windrädern, Photovoltaik-Anlagen und anderen Ökoenergie-Anlagen, Tendenz weiter steigend. Deren Stromerzeugung schwankt aber - je nachdem wie viel Wind gerade weht und ob die Sonne scheint, gibt es mal mehr und mal weniger Strom.

Industrie soll flexibler werden

Nun möchte die Bundesnetzagentur mit neuen Rabatten auf die Netzentgelte sanften Druck auf die Industrie aufbauen, damit die Firmen neue Technik nutzen und ihren Strombedarf den veränderten Erzeugungsverhältnissen anpassen. "Industrie und Gewerbe sollen reduzierte Netzentgelte zahlen, wenn sie in Situationen mit hohem Stromangebot mehr Strom verbrauchen", sagt Bundesnetzagentur-Präsident Müller. "Andersherum erhalten sie auch dann eine Reduktion der Netzentgelte, wenn sie in Zeiten eines knappen Stromangebots weniger Strom verbrauchen."

Man schlage einen Übergang von einem starren in ein flexibles System vor. Nach der Einleitung eines sogenannten Festlegungsverfahrens soll das Vorhaben nun mit der Industrie und anderen Akteuren erörtert werden. Bis die neuen Rabatte festgelegt werden, dauert es noch./wdw/DP/jha