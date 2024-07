EQS-News: DEFENCE THERAPEUTICS ERHÄLT UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS CNRI-H-PROJEKT VON CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES ZUR BESCHLEUNIGUNG DER ENTWICKLUNG SEINES RADIOIMMUNOKONJUGAT-PROGRAMMS

EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

DEFENCE THERAPEUTICS ERHÄLT UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS CNRI-H-PROJEKT VON CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES ZUR BESCHLEUNIGUNG DER ENTWICKLUNG SEINES RADIOIMMUNOKONJUGAT-PROGRAMMS



24.07.2024 / 14:30 CET/CEST

CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC: DTCFF

DEFENCE THERAPEUTICS ERHÄLT UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS CNRI-H-PROJEKT VON CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES ZUR BESCHLEUNIGUNG DER ENTWICKLUNG SEINES RADIOIMMUNOKONJUGAT-PROGRAMMS

Vancouver, Britisch Columbia, Kanada, den 24. Juli 2024 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich bekanntzugeben, dass sein Antrag auf Unterstützung durch das Canadian Nuclear Research Initiative Health („CNRI-H”)-Programm von Canadian Nuclear Laboratories („CNL”) zur Beschleunigung des Radioimmunokonjugat-Projekts von Defence genehmigt wurde.

Das CNRI-H-Projekt von Defence wird sich auf die Synthese und Bewertung neuartiger Konstrukte – Varianten von 111In-AccuTOX®-Trastuzumab – konzentrieren. Dabei soll gezeigt werden, dass AccuTOX® eine wesentliche Modifizierung konventioneller 111In-Trastuzumab-Konstrukte darstellt, um einen endosomalen Einschluss zu vermeiden und eine Kernlokalisierung zu gewährleisten. Dabei wird 111In (Indium-111) sogenannte Auger-Elektronen („AEs”) emittieren, um Krebszellen abzutöten und einen Synergieeffekt zu schaffen, indem die Wirkung von AccuTOX® zur Stärkung des Immunsystems freigesetzt wird. Es wird davon ausgegangen, dass diese Konstrukte insbesondere für HER2-positive Krebszellen tödlich sind und eine hohe Wirksamkeit entwickeln.

Auf der Grundlage der Stabilität, Löslichkeit und der biochemischen Eigenschaften ausgewählte AccuTOX®-Konstrukte werden mit dem Trastuzumab-Antikörper konjugiert, danach mit 111In radioaktiv markiert und dann für eine bessere Effizienz beim Abtöten von Krebszellen in vitro sowie in vivo charakterisiert. Das Hauptziel dabei besteht darin, das biologisch aktive 111In-AccuTOX®-Trastuzumab-Molekül zu identifizieren, das eine höhere Wirksamkeit bei der Behandlung solider Tumore aufweist, die gegen die aktuelle Anti-HER2-Therapie wie durch therapeutische Antiköper (z.B. Trastuzumab allein) und Antiköper-Wirkstoff-Konjugate (z.B. Kadcyla®) resistent sind.

Zusammengefasst besteht das Ziel dieses CNRI-H Kooperationsprojekts in:

1. der Synthetisierung von AccuTOX®-Trastuzumab-Antikörperkonjugaten, die mit 111In radioaktiv markiert und dann charakterisiert werden, einschließlich Struktur- und zellulärer Analyse (z.B. Identifizierung, Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis, spezifische Aktivität), Stabilität und zytotoxischer Wirkung in vitro.

2. der Durchführung von in vivo-Tierstudien mit Nagetieren, insbesondere hinsichtlich Biodistribution, des pharmakokinetischen Profils und der therapeutischen Wirksamkeit unter Einsatz ausgewählter 111In-AccuTOX®-Trastuzumab-Konstrukte.

„Wir sind stolz darauf, die Möglichkeit zu haben, mit Canadian Nuclear Laboratories zusammenzuarbeiten und das Radioimmunkonjugat-Programm von Defence zum Wohle der Krebspatienten voranzubringen. Das für unser Projekt eingesetzte wissenschaftliche Team von CNL ist hochqualifiziert und wird definitiv dazu beitragen, die Entwicklung von Defence in diesem angesehenen und schnell wachsenden radiopharmazeutischen Segment zu beschleunigen und zu verstärken”, erklärte Sebastien Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics.



CNRI-H ist ein von CNL entwickeltes Programm, um die Umsetzung seiner Aufgabe, einen Beitrag zur Gesundheit der Kanadier zu leisten, zu fördern. Durch CNRI-H stellt CNL eine finanzielle Unterstützung sowie sein Know-how, seine Erfahrung und Fähigkeiten bereit und macht diese den im Gesundheitswesen tätigen Organisationen und Unternehmen zugänglich, um Fortschritte bei der Entwicklung von lebensrettenden radiopharmazeutischen Lösungen zu erzielen. CNRI-H stellt eine schlüsselfertige Lösung dar, welche die Projektfinanzierung und -umsetzung kombiniert. Ziel des Programms ist es, die Optimierung der Produktion therapeutischer Isotope und die klinische Umsetzung gezielt eingesetzter Radiopharmazeutika zum Nutzen der kanadischen Bevölkerung zu beschleunigen und gleichzeitig die Sicherheit und Wirksamkeit der Therapien mit Einsatz von Radiopharmazeutika zu verbessern.

Laut Allied Market Research wurde der globale Markt für Radiopharmazeutika für 2023 auf 7,9 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte 2033 einen Wert von 21,8 Milliarden erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 10,6 % während des Prognosezeitraums von 2024 bis 2033 entspricht. Gemäß Angaben von Straits Research wurde der globale Markt für Radioligand-Therapie für 2023 auf 12,55 Milliarden US-Dollar geschätzt und dürfte bis 2032 einen Wert von 21,55 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 4,62 % entspricht. Der Einsatz von Radioliganden zur Behandlung von spezifischen Krebsarten stellt eine neuartige Methode dar. Dadurch werden Krebszellen punktgenau und mit minimalen Nebenwirkungen für gesunde Zellen bestrahlt, wodurch eine höhere Wirksamkeit der Behandlung erzielt wird.

https://www.alliedmarketresearch.com/radiopharmaceuticals-market-A14458

https://straitsresearch.com/report/radioligand-therapy-market

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs innerhalb der Zielzellen ermöglicht und ihre Verarbeitung und Aktivitäten unterstützt. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Director

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen’ eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie „erwartet”, „plant”, „antizipiert”, „glaubt”, „beabsichtigt”, „schätzt”, „prognostiziert”, „möglich“ und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten „werden”, „würden”, „könnten” oder „sollten”, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

