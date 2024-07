Ex-UniCredit-Chef Mustier übernimmt Führung von IT-Konzern Atos

München (Reuters) - Der französische IT-Konzern Atos tauscht mitten in der Sanierung erneut den Chef aus.

Verwaltungsratschef Jean Pierre Mustier übernimmt zusätzlich den Posten des Vorstandschefs, wie Atos am Mittwoch mitteilte. Der ehemalige UniCredit-Chef löst Paul Saleh ab, der erst im Januar vom Finanzvorstand an die Konzernspitze gerückt war. Saleh sei zurückgetreten und werde das Unternehmen verlassen. Es ist der fünfte Führungswechsel bei Atos in zwei Jahren.

Vor kurzem war Atos bei seiner finanziellen Sanierung einen wichtigen Schritt weitergekommen. Das Unternehmen bekommt einen Überbrückungskredit über 800 Millionen Euro, der Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres durch frisches Fremdkapital von 1,75 Milliarden Euro abgelöst werden soll. Die Gläubiger verzichten auf Forderungen von mindestens 3,1 Milliarden Euro und werden im Zuge dessen zu Aktionären von Atos. Die bisherigen Anteilseigner verlieren praktisch ihren ganzen Einsatz, wenn sie keine neuen Aktien zeichnen.

Die Gläubiger sollen bis Ende September darüber abstimmen. Ein Gericht in Nanterre erwartet, dass sie dem Sanierungsplan zustimmen, und hat deshalb laut Atos eine beschleunigte Abwicklung der Sanierung bewilligt.

