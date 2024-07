Scholz will Schwarzarbeit 'besser drankriegen'

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will Schwarzarbeit in Deutschland stärker bekämpfen und dabei jene in den Blick nehmen, die parallel Bürgergeld beziehen. Mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung werde man neue Möglichkeiten nutzen, um vor allem jene Menschen, "die schwarz arbeiten und gleichzeitig Stütze kassieren, besser dranzukriegen", sagte er beim Bürgerdialog in Saarbrücken. Diejenigen, die sich über ein solches Verhalten - schwarz arbeiten und Bürgergeld beziehen - beklagen, tun dies seiner Ansicht nach zu Recht. "Wir werden das nicht hinnehmen, und wir werden das nicht dulden", sagte er. Für ihn gelte nach wie vor der Satz: "Jeder, der arbeitet, hat immer mehr als jemand, der nicht arbeitet."/ksp/DP/he