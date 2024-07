Lohnt sich das? Jetzt noch schnell in Anleihen-ETFs investieren? | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: In unserem neuesten Video begrüßen wir Sophia Wurm, ETF-Expertin bei State Street Global Advisors, im Börsenstudio. Wir sprechen über die aktuelle Zinsentwicklung und deren Auswirkungen auf Anleihen-ETFs. Sophia gibt wertvolle Einblicke, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in Anleihen-ETFs zu investieren und welche Strategien sinnvoll sind.



Timestamps:

00:00 ► Der richtige Zeitpunkt für den Kauf von Anleihen ETFs?

02:18 ► Investieren in Anleihen mit guter Bonität

04:09 ► Berücksichtigung des Währungsrisikos bei US-Anleihen

06:24 ► Anleihen mit kurzer Laufzeit als geringeres Risiko

08:56 ► Zusammenfassung Anleihen-und Aktien-ETFs



🕐 Das Video wurde am 25. Juli 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.