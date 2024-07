Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu IZH-Verbot

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu IZH-Verbot:

"So entschlossen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gegen den Rechtsextremismus handelt, so zögerlich ging sie bisher mit Islamisten um. Einen religiösen Verein zu verbieten ist keine Kleinigkeit, weil die Religionsfreiheit auf dem Spiel steht. Ein Verein, der hinter seiner religiösen Maske aber Menschenverachtung predigen lässt und damit notorisch gegen die Verfassung verstößt, hat im deutschen Vereinsregister nichts zu suchen. Die Samthandschuhe des Staates sind nur damit zu erklären, dass sich Politiker leicht durch den Vorwurf einschüchtern lassen, sie seien islamfeindlich, wenn sie gegen Islamismus vorgehen. Aber gerade Muslime, denen an einer freiheitlichen Religionsausübung gelegen ist, schützt eine klare Trennung zwischen Islam und Fassade."