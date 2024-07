Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Deutsche Bahn

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Deutsche Bahn:

"Kaum passt zusammen, dass der Schienenbetrieb der DB gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 0,4 Prozent an Umsatz verlor, dafür aber gleichzeitig 11.000 zusätzliche Mitarbeiter benötigte. Was diese im Unternehmen anstellen, bleibt Fahrgästen ein Rätsel. Vielen gleicht die Durchsage "Aus Personalmangel muss dieser Zug entfallen" inzwischen fast einem täglichen Horror. Der Bahn-Chef setzt derweil auf Durchhalteparolen. 2031, wenn alle Korridore saniert seien, werde alles besser, verspricht er. Für wie lange ist angesichts der massiven Bahnstörungen in den kommenden sechs Jahren aber nicht einmal sicher."/yyzz/DP/he