Augenmedikament Vabysmo von Roche erhält EU-Zulassung in weiterer Indikation

BASEL (dpa-AFX) - Roche darf sein Augenmittel Vabysmo künftig auch in einer dritten Indikation in der EU vermarkten. Die EU-Kommission folgte der Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) vor einem Monat und gab grünes Licht zur Behandlung von Netzhautvenenverschluss (RVO), wie Roche am Dienstag mitteilte.

Vabysmo ist bereits in mehr als 95 Ländern weltweit zugelassen. Es darf zur Behandlung der neovaskulären oder feuchten altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) und des diabetischen Makulaödems (DME) eingesetzt werden. In mehreren Ländern wie den USA und Japan ist es auch bereits für Patienten mit Netzhautvenenverschluss zugelassen. Vabysmo und ist ein Konkurrenzprodukt zu Eylea von Bayer ./hr/uh/AWP/mis