Konsumgüterkonzern Procter & Gamble enttäuscht beim Umsatz

CINCINNATI (dpa-AFX) - Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble hat zum Abschluss des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende Juni) einen nahezu stagnierenden Umsatz verzeichnet. Er betrug im vierten Quartal 20,5 Milliarden US-Dollar (rund 18,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mitteilte. Dabei belasteten negative Währungseffekte. Das organische Wachstum, bei dem Wechselkurseffekte sowie Portfolioveränderungen herausgerechnet sind, lag bei zwei Prozent. Analysten hatten sich hier deutlich mehr erhofft. Die enttäuschenden Umsätze ließen die Aktie im vorbörslichen US-Handel um fast drei Prozent sinken.

Dabei wuchs der Absatz mit organisch zwei Prozent überraschend stark, Marktexperten hatten hier nur ein kleines Plus erwartet in der Annahme, dass Verbraucher sich mit Ausgaben zurückhalten. Dagegen machten Preiserhöhungen einen geringeren Teil des organischen Wachstums aus als prognostiziert. Höhere Restrukturierungskosten, die durch die Aufgabe der Geschäfte in einigen Märkten wie etwa Nigeria zustande kamen, drückten auf den Gewinn. Unter dem Strich verdiente Procter & Gamble mit rund 3,1 Milliarden Dollar sieben Prozent weniger. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um zwei Prozent auf 1,40 Dollar zu, Analysten hatten hier etwas weniger erwartet.

Für das laufende Jahr stellte Procter & Gamble ein weiteres Wachstum in Aussicht. Der Umsatz soll organisch um drei bis fünf Prozent zulegen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird um fünf bis sieben Prozent höher bei 6,91 bis 7,05 Dollar erwartet. Von Bloomberg befragte Analysten haben ein Wachstum von 3,86 Prozent sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 6,96 Dollar auf dem Zettel./nas/jha/