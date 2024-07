EQS-Adhoc: Securize IT Solutions AG: Jahresabschluss 2023 veröffentlicht

EQS-Ad-hoc: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

München, 31.07.2024 – Die Securize IT Solutions AG („Securize“, ISIN DE000A2TSS58) veröffentlicht ihren Jahresabschluss zum 31.12.2023 sowie die wesentlichen Geschäftszahlen der Tochtergesellschaften RNT Rausch GmbH („RNT“), Ettlingen und Diso AG, Bern.



Im Geschäftsjahr 2023 hat Securize, die als Holdinggesellschaft für RNT und Diso fungiert und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben lediglich einen Einzelabschluss aufstellt, das Rohergebnis von EUR 0,1 Mio. im Geschäftsjahr 2022 auf EUR 0,4 Mio. gesteigert. Das EBITDA hat sich von EUR -0,8 Mio. im Vorjahr auf EUR -0,4 Mio. verbessert. Aufgrund weiterhin ausbleibender geschäftlicher Erfolge der Schweizer Diso AG hat Securize im Jahresabschluss den bisherigen Buchwert der Diso in Höhe von EUR 2,4 Mio. vollständig abgeschrieben, was zu einem Jahresfehlbetrag von EUR 3,0 Mio. (Vorjahr: EUR 0,7 Mio.) führt.



Nach einer im Jahr 2023 durchgeführten Kapitalerhöhung beläuft sich das Eigenkapital der Securize zum 31.12.2023 auf EUR 9,8 Mio. (31.12.2022: EUR 5,8 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 69,4 % (31.12.2022: 58,4 %) entspricht.



Wie bereits im August 2023 vermeldet, sind die Umsätze der Tochtergesellschaft RNT im Jahr 2023 hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben. Nach dem nun aufgestellten Jahresabschluss der RNT Rausch GmbH belief sich der Umsatz der Tochtergesellschaft im Jahr 2023 auf EUR 12,9 Mio. nach EUR 24,4 Mio. im Vorjahr. Trotz des deutlichen Umsatzrückganges weist RNT im Geschäftsjahr 2023 ein positives EBITDA in Höhe von EUR 0,1 Mio. aus (Vorjahr: EUR 1,6 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern der RNT beläuft sich auf EUR 0,0 Mio., nach EUR 1,1 Mio. im Vorjahr.



RNT rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Bedingt durch Verschiebungen bei Kundenorders tritt der erwartete Anstieg bei Umsätzen mit Datacenter-Hardware voraussichtlich im Jahr 2024 nicht ein, was aufgrund einmaliger Aufwendungen für Produktinnovationen und Markteinführungskosten im Jahr 2024 zu einem negativen EBITDA im sechsstelligen Bereich führen könnte. Andererseits erweist sich die Markteinführung der selbst entwickelten, aus Hard- und Software bestehenden Appliance für die vor Ransomware-Attacken gesicherte Speicherung von Daten (Produktname „Yowie“) als erfolgreich. Vor diesem Hintergrund wird im Jahr 2025 mit dem Eintritt einer anhaltenden Geschäftsbelebung und einer Umsatzsteigerung von mehr als 10 % gerechnet.



Bei der Diso ist der Umsatz nach vorläufigen Geschäftszahlen von EUR 6,9 Mio. im Vorjahr auf EUR 5,9 Mio. im Geschäftsjahr 2023 gesunken. Das EBITDA beläuft sich in 2023 auf EUR -0,3 Mio., nach EUR -0,1 Mio. im Vorjahr.



Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.



