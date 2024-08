GNW-Adhoc: Duck Creek Technologies führt Police mit aktiver Zustellung ein

^BOSTON, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter

intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung definiert, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Policen mit aktiver Zustellung (https://www.duckcreek.com/product/policy-management-software/) bekannt, einer revolutionären Lösung, die Upgrades überflüssig macht und es Schaden- und Unfallversicherern ermöglicht, Versicherungsprodukte in einer Ära schneller kundenorientierter Innovation und Wachstum in großem Umfang anzubieten. Policen mit aktiver Zustellung ist eine Cloud-native Lösung, die die Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit der Azure-Cloud nutzt, um zweiwöchentliche Produktaktualisierungen bereitzustellen. Diese Updates werden automatisch durchgeführt, so dass der Betrieb eines Versicherers nicht unterbrochen wird und keine zusätzlichen, kostspieligen Ressourcen für die Verwaltung umfangreicher Aktualisierungen erforderlich sind. Alle Updates sind ?Feature Flagged ", so dass die Versicherer selbst entscheiden können, wann sie sie aktivieren möchten, ohne dass ihre Produktionsumgebung beeinträchtigt wird. Policen mit aktiver Zustellung bietet außerdem Low-Code-Konfigurationstools, eine integrierte Entwicklungsumgebung für Versicherungsprodukte und vorgefertigte Inhalte für verschiedene Geschäftszweige, mit denen Versicherer schneller auf den Markt kommen, ihre betriebliche Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern können. ?Wir freuen uns sehr über die Einführung von Policen mit aktiver Zustellung, einer bahnbrechenden Lösung, die einen neuen Standard für die Policenverwaltung in der P&C-Branche setzt", so Jess Keeney, Chief Product & Technology Officer von Duck Creek Technologies. ?Mit der aktiven Zustellung können Versicherer ihre IT-Ressourcen freisetzen, um sich auf Innovation statt auf Wartung zu konzentrieren und schnell und flexibel auf die sich verändernden Bedürfnisse ihrer Kunden und Vertreter zu reagieren. Policen mit aktiver Zustellung ist der ultimative Ausdruck unserer Vision, die Versicherungstechnologie zu vereinfachen und unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Geschäftsziele zu erreichen." Um die betriebliche Effizienz zu steigern, automatisiert Policen mit aktiver Zustellung manuelle Prozesse durch den Einsatz von Low-Code-Konfigurations-Tools für flexible Updates und eine schnellere Markteinführung neuer Produkte. Diese Effizienz führt zu niedrigeren Kostenquoten, verbesserter betrieblicher Kernleistung und verbesserter Skalierbarkeit, um höhere Volumen nahtlos zu verarbeiten. Die Plattform unterstützt den Omnichannel-Zugang und erfüllt die Self-Service- Erwartungen von Kunden, Agenten und Maklern gleichermaßen. Darüber hinaus verbessert sie die Underwriting-Leistung durch die Implementierung regelbasierter Verarbeitung und dynamischer Workflows und sorgt so für konsistente und optimierte Ergebnisse. Über Duck Creek Technologies Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- (P&C) und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite (https://www.duckcreek.com/product/duck- creek-suite/) erhältlich. Alle über Duck Creek OnDemand (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-ondemand/) verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com (http://www.duckcreek.com/), um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/duck-creek-technologies) und X (https://twitter.com/DuckCreekTech?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr %5Eauthor). Medienkontakte: Dennis Dougherty dennis.dougherty@duckcreek.com (mailto:dennis.dougherty@duckcreek.com) °