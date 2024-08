Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Zulassung von ukrainischen Medizinern

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Zulassung von ukrainischen Medizinern:

"Ein neues, modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz kann noch so viele Optionen bieten, wenn ein großes Problem bleibt: die schleppende Anerkennung von Berufsabschlüssen. Exemplarisch stehen dafür ukrainische Ärztinnen und Ärzten, aber auch Menschen aus Syrien, Namibia oder Serbien machen diese Erfahrungen. Deutschland bremst sich so selbst aus. Und es droht den Kampf um Fachkräfte zu verlieren, wenn kein Einsehen in die Folgen dieser Blockadehaltung kommt. Denn dann ziehen die Fachkräfte in (EU)-Staaten, die ihnen keine Steine in den Weg legen. Die Bundesländer immerhin haben sich zum Ziel gesetzt, dass künftig ein Abschluss als anerkannt gelten soll, wenn der Antrag sechs Monate unbearbeitet liegen geblieben ist. Gesundheitsberufe wären dabei immer noch ausgenommen. Doch ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre es allemal."/yyzz/DP/he