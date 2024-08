EQS-News: USU erhält SAP®-Zertifizierung für RISE in die SAP S/4HANA® Cloud

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU erhält SAP®-Zertifizierung für RISE in die SAP S/4HANA® Cloud



06.08.2024 / 09:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nahtlose Integration von USU Software Asset Management in SAP Cloud-Lösungen

Möglingen, 6. August 2024

Die USU Software AG gab heute bekannt, dass ihre Software Asset Management (SAM) -Plattform die SAP®-Zertifizierung als integrierte Lösung mit RISE with SAP S/4HANA® Cloud erreicht hat. Die Integration hilft Unternehmen, ihre Benutzerlizenzen besser zu verwalten und den Wert ihrer Investitionen in SAP-Cloud-Software zu maximieren. USU präsentiert sein Portfolio rund um Software Asset Management für SAP auch auf dem DSAG Jahreskongress vom 15.-17. Oktober 2024 in Leipzig.

„USU Software Asset Management erlaubt es Kunden, ihre SAP-Benutzerlizenzen über eine sehr große Anzahl von SAP-Systemen und -Cloud-Produkten zu verwalten. Es bietet detailliertere Reports als die eingebauten Lizenzmesswerkzeuge von SAP und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung. Mit unserem Produkt können wir sicherstellen, dass die aktuellen SAP Cloud-Lizenzen für die tatsächliche Systemnutzung und -berechtigung optimiert sind“, sagte Olaf Diehl, Director Product Management bei USU.

Die USU SAM für SAP-Softwarelösung verfügt über eine der intelligentesten SAP-Regeldefinitionen auf dem SAM-Markt. Sie kann die idealen wirtschaftlichen Bedingungen für SAP-Kunden sowohl On-Premises als auch in der Cloud ermitteln und stellt die Einhaltung der Vorgaben des Anbieters sicher. Mit Unterstützung von sowohl berechtigungsbasierten als auch nutzungsbasierten Lizenzen hat USU das STAR-Regelwerk in ihr SAM Softwaretool integriert. Kunden können damit einen ersten Überblick erstellen, ähnlich wie mit STAR in den SAP-Systemen.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat bestätigt, dass die SAM Software von USU Software Asset Management standardisierte Integrationstechnologien nutzt, um sich nahtlos in RISE with SAP S/4HANA Cloud zu integrieren.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

SAP Disclaimer

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.



Über USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zur USU Software AG.



Weitere Informationen: http://www.usu.com



Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

06.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 1 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg EQS News ID: 1961993

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1961993 06.08.2024 CET/CEST