Küchenausrüster Rational erwartet höhere Umsatzrendite

München (Reuters) - Der bayerische Großküchenausrüster Rational wird für den Gewinn zuversichtlicher.

Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) werde in diesem Jahr leicht über dem Vorjahresniveau von 24,6 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Landsberg am Lech mit. "Grund ist vor allem die erfreuliche Entwicklung des Rohertrags, der voraussichtlich höher ausfallen wird als erwartet", sagte Finanzvorstand Jörg Walter. Rational gehe von einer Stabilisierung der Rohstoff- und Komponenten-Kosten aus. Bisher war von einer Marge "nahe der des Vorjahres" die Rede. Der Umsatz werde wie geplant um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz wachsen.

In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um vier Prozent auf 581,2 Millionen Euro. Kräftige Zuwächse in China, Japan und Osteuropa machten schwächelnde Märkte in Westeuropa wett. Das zweite Quartal habe mit einem Umsatzplus von sechs Prozent einen Rekordumsatz gezeigt. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) wuchs im ersten Halbjahr um zehn Prozent auf 149 Millionen Euro, was einer Umsatzrendite von 25,6 (24,3) Prozent entsprach.

