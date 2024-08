AKTIE IM FOKUS: Hellofresh-Aktien gefragt - Jefferies: 'Ready-to-Eat' stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Dienstag auf eine überraschend hohe Profitabilität des Essenslieferanten Hellofresh reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere um 11 Prozent auf 6 Euro zu im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Montag und waren damit größter Kursgewinner im Mittelwerteindex MDax . In Erwartung der Quartalszahlen hatten sie am Vortag bereits gut 7 Prozent gewonnen.

Während der Umsatz von Hellofresh im zweiten Quartal im Rahmen der Prognosen liege, habe das operative Ergebnis überraschend stark abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Patulea von der Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Besonders stark habe sich die Marke "Ready-to-Eat" entwickelt. Auch seien die Barmittel unerwartet hoch, obwohl das zweite Quartal üblicherweise geringere Volumina aufweise.

Doch selbst mit den am Dienstag indizierten Kursgewinnen verbleiben die Aktien von Hellofresh vorerst in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von knapp 5 Euro bis 6,50 Euro.

Damit haben sich die Papiere aber schon ein gutes Stück vom Jahrestief von 4,422 Euro erholt, auf das sie Ende Juni gefallen waremn. Trotz der jüngsten Erholung liegt der Kurs aber immer noch deutlich unter dem Jahreshoch von 14,50 Euro Anfang Januar.

Das Rekordhoch aus den Hochzeiten der Corona-Pandemie in Höhe von 97,50 Euro ist meilenweit entfernt. Damals hatte das Hellofresh-Geschäft geboomt. Der Börsenwert hatte zeitweise bei rund 17 Milliarden Euro gelegen; die Aktie war im Dax notiert. Zuletzt war Hellofresh weniger als eine Milliarde Euro wert. Diese Marke könnte das Unternehmen am Dienstag bei einem deutlichen Kursanstieg wieder knacken./bek/ngu/zb/mis