EQS-News: Delticom veröffentlicht Halbjahresbericht 2024: 7 % Umsatzwachstum, Steigerung des operativen EBITDA um 11 %

Delticom veröffentlicht Halbjahresbericht 2024: 7 % Umsatzwachstum, Steigerung des operativen EBITDA um 11 %

Hannover, den 14. August 2024 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, veröffentlicht heute den Bericht für das erste Halbjahr 2024.

Bruttowarenvolumen (GMV) betrug 259 Mio. € (H1 2023: 244 Mio. €)

Umsatz beläuft sich auf 212 Mio. € (H1 2023: 198 Mio. €)

Operatives EBITDA um 11 % gesteigert

Eigenkapitalquote von 17,5 % auf 20,6 % erhöht

Gesamtjahresprognose bestätigt

Die Delticom AG hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres den Fokus weiterhin auf profitables Wachstum gelegt und das operative EBITDA von 7,2 Mio. € auf 8,0 Mio. € gesteigert.

Das Ersatzreifengeschäft in Deutschland konnte auf Halbjahressicht seine leichte Erholung von 2023 fortsetzen. Marktexperten gehen in ersten Schätzungen davon aus, dass hierzulande in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum insgesamt rund 3 % mehr Pkw-Reifen vom Handel an die Verbraucher abgesetzt wurden. Während im Sommerreifengeschäft kein Wachstum gegenüber Vorjahr verzeichnet werden konnte, stieg die Nachfrage nach Ganzjahresreifen um rund 9 %. Der Absatz im Geschäft mit Winterreifen fiel im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2023 um 3 % geringer aus. Gemäß dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e. V. (bevh) lag der Umsatz im E-Commerce in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres hierzulande zwar um 1,2 % unter dem Vorjahr, im zweiten Quartal konnte allerdings ein kleines Umsatzplus von 0,2 % im Vorjahresvergleich verzeichnet werden.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erlöste die Delticom-Gruppe einen Umsatz von 212 Mio. €, ein Anstieg um 7,2 % nach 198 Mio. € im H1 2023. Im vorangegangenen Geschäftsjahr 2023 war das bisherige Shopgeschäft durch Plattformgeschäft ergänzt worden. Die Gesellschaft stellt hierbei die technische Infrastruktur und ihr Vertriebs- und Prozess-Know-how zur Verfügung, um externen Dritten den Online-Warenabsatz an private und gewerbliche Endkunden der Delticom zu ermöglichen und realisiert für die entsprechenden Umsatzanteile die Provisionserträge. Das Bruttowarenvolumen beläuft sich im H1 2024 auf 259 Mio. € (H1 2023: 244 Mio. €, +6,1 %).

Insgesamt erzielte die Delticom-Gruppe im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres Umsatzerlöse in Höhe von 97 Mio. € (Q1 2023: 78 Mio. €, +24,0 %). Angesichts sommerlicher Temperaturen bereits im Februar und im März konnten gute Ab- und Vorverkäufe im Geschäft mit privaten und gewerblichen Endkunden realisiert werden. Der Saisonstart war gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechend zeitlich vorgezogen. Das Bruttowarenvolumen belief sich für das Q1 2024 auf 119 Mio. € (Q1 2023: 96,2 Mio. €, +23,8 %).

Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 115 Mio. €, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber Vorjahr (Q2 2023: 120 Mio. €). Vor dem Hintergrund der wetterbedingt erhöhten Nachfrage im Q1 fiel der Umsatz im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich geringer aus. Das Bruttowarenvolumen für das zweite Quartal beläuft sich auf 139 Mio. € (Q2 2023: 148 Mio. €, -5,5 %).

Das EBITDA liegt im Berichtszeitraum mit insgesamt 7,8 Mio. € um 15,2 % über Vorjahr (H1 2023: 6,8 Mio. €). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 3,7 % (H1 2023: 3,4 %). Das operative EBITDA beträgt 8,0 Mio. €, nach 7,2 Mio. € im Vergleichszeitraum (+10,9 %).

Vor dem Hintergrund gestiegener Abschreibungen beläuft sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 2,8 Mio. € nach 3,2 Mio. € im H1 2023 (-10,8 %).

Das Steuerergebnis für die ersten sechs Monate beläuft sich auf -1,6 Mio. € (H1 2023: -0,8 Mio. €). Im H1 2024 ist ein periodenfremder Steueraufwand in Höhe von rund 1,1 Mio. € enthalten. Das Konzernergebnis für den Berichtszeitraum beträgt somit 0,1 Mio. € (H1 2023: 1,5 Mio. €).

Die Gesellschaft plant für den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr weiterhin eine Spanne von 450 Mio. € bis 470 Mio. € und hält somit an der Prognose aus März 2024 fest. Aktuell wird weder mit einer Belebung noch mit einer Verschlechterung der Marktbedingungen im weiteren Jahresverlauf gerechnet. Wir gehen wie gehabt davon aus, dass sich das starke Wintergeschäft 2023 in diesem Jahr nicht wiederholen wird. Die Geschäftsentwicklung auf Gesamtjahressicht wird wie in den vergangenen Jahren maßgeblich vom Verlauf des vierten Quartals abhängig sein. Für das operative EBITDA im Gesamtjahr strebt das Management in Abhängigkeit vom Umsatz unverändert eine Spanne von 19 Mio. € bis 21 Mio. € an.

Der Bericht für das erste Halbjahr 2024 steht auf der Internetseite www.delti.com im Bereich „Investor Relations“ zur Verfügung.





Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen

H1/24 H1/23 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 259 244 +6,1 Umsatz Mio. € 212 198 +7,2 Gesamtleistung Mio. € 222 215 +3,4 Bruttomarge % 26,4 22,9 +3,5 Rohertrag Mio. € 66,4 62,7 +6,0 EBITDA Mio. € 7,8 6,8 +15,2 Operatives EBITDA Mio. € 8,0 7,2 +10,9 EBITDA-Marge % 3,7 3,4 +0,3 EBIT Mio. € 2,8 3,2 -10,8 Periodenüberschuss Mio. € 0,1 1,5 -96,0 Ergebnis je Aktie € 0,00 0,10 -96,0 Bilanzsumme Mio. € 234 236 -0,9 Vorräte Mio. € 80,6 82,0 -1,7 Forderungen aus LuL Mio. € 21,9 17,1 +27,8 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 87,4 89,4 -2,3 Investitionen Mio. € 3,2 2,2 +44,3 Eigenkapital Mio. € 48,0 41,3 +16,3 Eigenkapitalquote % 20,6 17,5 +3,0 Eigenkapitalrendite % 0,1 3,7 -3,6 Liquidität Mio. € 3,7 2,5 +48,7







Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und über 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen kom-plettieren das Produktangebot. In 68 Ländern betreibt die Gesellschaft 339 Onlineshops sowie Onlinever-triebsplattformen und betreut darüber mehr als 19 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 30.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2023 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 476 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 172 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com





Kontakt:

Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com

