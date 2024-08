EQS-News: weprotect: cyan AG und wefox Österreich launchen mit Allianz Partners erste mobile App für integrierten Cyber- und Versicherungsschutz

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Markteinführung

weprotect: cyan AG und wefox Österreich launchen mit Allianz Partners erste mobile App für integrierten Cyber- und Versicherungsschutz



14.08.2024 / 09:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





weprotect: cyan AG und wefox Österreich launchen mit Allianz Partners erste mobile App für integrierten Cyber- und Versicherungsschutz

München, am 14. August 2024 – cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, und wefox Österreich, führender Anbieter einer SaaS-Plattform für Versicherungsvermittler, bringen in Kooperation mit Allianz Partners, einem führenden Anbieter von Assistance und Versicherungslösungen, erstmals einen gebündelten Cyber- und Versicherungsschutz für Kunden in Österreich auf den Markt. Gemeinsames Ziel ist es, das den digitalen Alltag für Menschen sicherer zu machen und - präventiv wie retrospektiv - ausreichende Absicherung gegen Cyberattacken und den daraus resultierenden finanziellen Schäden zu gewährleisten.



Wie die jüngste KPMG-Studie „Cybersecurity in Österreich“ (2023) zeigt, stieg allein die Anzahl von Cyberangriffen im Vergleich zum Vorjahr um 201 Prozent.[1] Laut dem österreichischen Bundeskriminalamt (BKA) starten mehr als 70 Prozent aller Cybercrime-Fälle mit einer Phishing-Attacke, die damit für End-User:innen, ob in Unternehmen oder im privaten Gebrauch, die größte Cyberbedrohung darstellt. Das Schadenspotenzial ist enorm. Nachweislicher, ausreichender Schutz vor Datendiebstahl, -missbrauch oder -verlust spielt auch in der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eine enorm wichtige Rolle.



„Bereits kleine Unachtsamkeiten im alltäglichen Umgang mit Daten, sei es der Einstieg in ein ungeschütztes WLAN oder der Klick auf vertraulich wirkende Phishing-Links, wirken sich unmittelbar auf Risikopotentiale aus und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit einer Cyber-Attacke um ein Vielfaches. Cyberkriminelle bedienen sich dabei modernster Technologien, der Kreativität sind heute keine Grenzen mehr gesetzt! Mit weprotect haben wir eine Lösung geschaffen, die als Frühwarnsystem dienen soll und präventiv zum Schutz der Kund:innen eingreift.", führt Markus Cserna, Chief Technology Officer (CTO) cyan AG, aus.



„Besonders hervorzuheben ist der enorme Anstieg von Cyber-Attacken auch in Österreich, bereits 34 % an Mitarbeitenden haben einen solchen bereits miterlebt, 88 % haben verdächtige Mails erhalten.[2]Mit weprotect stellen wir modernste Sicherheits-Technologie präventiv in Form einer App zur Verfügung und darüber hinaus, falls doch einmal etwas passiert, eine Versicherungsdeckung, um im Schadensfall auch abgesichert zu sein“, ergänzt Rene Besenbäck, Geschäftsführer wefox Austria.



weprotect Security App zum bestmöglichen Schutz am Endgerät

Die von cyan entwickelte Security App weprotect erkennt Cyberbedrohungen in Echtzeit und ist damit der digitale Sicherheitsgurt für Smartphones und mobile Endgeräte. Sie reduziert das Risiko von Cyberattacken drastisch, da sie den User vor Phishing-Angriffen, Malware, Ransomware und anderen bösartigen Attacken schützt. Sobald ein User beispielsweise auf einen schädlichen Link klickt, setzt die App eine Push-Warnung mit einer „Blocking-Page“ ab. Laut den cyan-Expert:innen können mit weprotect bis zu 98 Prozent aller Phishing-Links geblockt werden. Für den Fall der Fälle greift der Versicherungsschutz.



wefox Versicherungskonzept, wenn doch etwas passiert

Das von wefox Österreich entwickelte und in weprotect integrierte Versicherungskonzept wird von Allianz Partners umgesetzt. Es bietet Versicherungsschutz beim Online-Banking, Online-Shopping und deckt Schäden bei Phishing-Attacken, Identitätsdiebstahl oder Datenverlusten. Zudem beinhaltet es IT-Support am Endgerät. Damit sind Nutzer im Schadensfall abgesichert und haben einen verlässlichen Partner an ihrer Seite. Die Höhe der Prämie richtet sich nach der Anzahl der im weprotect-Paket mitversicherten Devices.



weprotect goes to market

Offizieller Marktstart für weprotect als „All-in-one-Cyber-Protection“ ist der 3. September 2024. Vertrieben wird über wefox direkt, sowie über angebundene Makler, oder Affinity Partnerschaften. wefox agiert mit seiner wefox Serviceplattform als Drehscheibe zwischen Kunden, Versicherungsvermittlern und Partnern.

- Ende –

Über wefox Österreich:

wefox betreut österreichweit mehr als 183.000 Kunden über das wefox (AT)-Makler-Serviceportal, das Versicherungen, Vertriebspartner und Kunden über einen einfachen Zugang zu Beratung und digitalen Versicherungslösungen zusammenbringt. Mehr als 260 regionale Partner und 605 Versicherungsexperten nutzen darauf bereits volldigitalisierte Prozesse, sowie Weiterbildung für die eigenen Mitarbeiter:innen. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung unterstreicht den wichtigen Stellenwert von wefox in Österreich als stabil und gesund wachsend innerhalb der wefox Unternehmensgruppe. Das wefox Team in Österreich ist mit über 30 Mitarbeitern an den Standorten Wien und Amstetten vertreten. Nachhaltiges Wachstum und Profitabilität stehen für das wefox Österreich Geschäftsführungsteam Rene Besenbäck (Country Head) und Lukas Lindenhofer klar im Fokus. Weitere Infos unter:www.wefox.at



Medienkontakt wefox Austria

Isabella McGarry

Teamlead Marketing, wefox AT

T: 0676 85294936

M: isabella.mcgarry@wefox.com



public affairs SCHMIED

Monika Schmied, MBA

T: 0676 67 000 22

M: monika@publicaffairs-schmied.at



Über cyan:

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkund:innen von Mobil- und Festnetzinternetanbietern, Mobilfunkanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Infrastruktur der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese in einem B2B2C-Modell unter der eigenen Marke den Endkund:innen anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen Orange, der Telekomkonzern Magenta (Deutsche Telekom/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com.



cyan AG Investorenkontakt:

cyan AG

T: +49 89 71042 2073

M: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

T: +49 40 60 91 86 65

M: cyan@kirchhoff.de



Über Allianz Partners:

Allianz Partners ist ein weltweit führender Anbieter von B2B2C-Versicherungs- und Assistance-Leistungen und bietet globale Lösungen in den Bereichen Reise, Gesundheit, Mobilität und Zuhause & Wohnen an. Kundenorientiert definieren unsere innovativen Expert:innen Versicherungsdienstleistungen neu, indem sie zukunftsfähige High-Tech-High-Touch-Lösungen liefern, die über traditionelle Versicherungen hinausgehen. Unsere Produkte sind nahtlos in die Geschäfte unserer Partner eingebettet und werden über Zwischenkanäle oder direkt an Kunden über die Marke Allianz verkauft. Unsere 21.900 Mitarbeiter:innen sind in über 75 Ländern vertreten, sprechen 70 Sprachen, bearbeiten jedes Jahr über 72,5 Millionen Fälle und sind motiviert, noch einen Schritt weiter zu gehen, um unseren Kund:innen auf der ganzen Welt Sicherheit zu bieten.



In der Wiener Niederlassung sind über 200 Mitarbeiter:innen 24/7 im Einsatz und helfen Kund:innen in 13 Sprachen inklusive Deutsch und Englisch.



Weitere Informationen zu Allianz Partners finden Sie hier: www.allianz-partners.at.



Medienkontakt Allianz Partners Österreich:

Sabine Forsthuber

Communications

M: +43 664 80653131

E: sabine.forsthuber@allianz.com

[1] Cybersecurity in Österreich, KPMG, 03.05.2023

[2] Cybersecurity-Befragung unter Mitarbeitenden, EY, 17.10.2023

14.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Josephspitalstraße 15 80331 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com ISIN: DE000A2E4SV8 WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1967729

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1967729 14.08.2024 CET/CEST