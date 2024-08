IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One meldet Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 und stellt Update bereit

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One meldet Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 und stellt Update bereit

Ergebnisse des 2. Quartals 2024 und anschließende Ereignisse - Höhepunkte und Schlagzeilen

- Strategischer Kooperations- und Lizenzvertrag mit Worley, einem führenden globalen Ingenieursunternehmen für Nachhaltigkeitslösungen.

- NGen gewährt Nano One und Worley Chemetics im Rahmen des Electric Vehicle Manufacturing Program (EVMP) eine nicht verwässernde und nicht rückzahlbare Finanzierung in Höhe von 2,8 Millionen CAD.

- Nano One meldet einen verbindlichen Vertrag über den Verkauf von unbebautem Land in Candiac für einen nicht verwässernden Bruttoerlös von 5,0 Millionen CAD nach Ende des zweiten Quartals 2024.

- Alle Angelegenheiten, die den Aktionären auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung vom 1. August 2024 zur Genehmigung vorgelegt wurden, wurden im Sinne der Verwaltung genehmigt.

- Zum Ende des zweiten Quartals 2024 betrug das gesamte Nettovermögen 30,8 Millionen CAD und das Betriebskapital 13,2 Millionen CAD.

Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB), den 14. August 2024 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen) ist ein Cleantech-Unternehmen mit patentierten Prozessen für die Herstellung von aktiven Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Akkus (CAM), die sichere, widerstandsfähige Lieferketten ermöglichen, indem sie die Kosten, die Komplexität, die Energieintensität und den ökologischen Fußabdruck der Herstellung verringern.

Nano One hat seinen verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss (der Abschluss) und den Lagebericht (MD&A) für den am 30. Juni 2024 endenden sechsmonatigen Zeitraum (Q2/2024) vorgelegt und freut sich, eine Zusammenfassung und ein Update zu den nachfolgenden Ereignissen zu geben.

Strategische Allianz und Lizenzvertrag mit Worley Chemetics®

Im Mai 2024 meldete das Unternehmen die Unterzeichnung eines strategischen Allianz- sowie Lizenzvertrages mit Worley Chemetics® (Worley) zwecks gemeinsamer Entwicklung, Vermarktung und Lizenzierung eines Verfahrenstechnik-Design-Pakets für den Einsatz von Kathodenaktivmaterial- (CAM) Produktionsanlagen mit potenziellen Kunden im Sektor Lithium-Ionen-Batteriematerialien.

Gemäß dem strategischen Allianzvertrag werden Nano One und Worley gemeinsam ein ganzheitliches Technologie-CAM-Paket entwickeln, welches das eigentumsrechtlich geschützte One-Pot-Verfahren von Nano One in ein modulares Verfahrenstechnik-Design-Paket mit geistigen Eigentumsrechten, Flowsheets, detaillierter technischer Planung, dem betrieblichen Know-how beider Parteien und der entsprechenden proprietären Ausrüstung integriert. Worley wird zudem One-Pot-Reaktoren konzipieren und fertigen, die mit speziell angepassten Metalllegierungen produziert werden.

Der Lizenzvertrag regelt den Verkauf von CAM-Paketen, einschließlich der erforderlichen wechselseitigen Lizenzvergabe für geistiges Eigentum, der Lizenzgebühren und der Vergütung für beide Parteien über eine Laufzeit von bis zu 20 Jahren. Die Kooperation mit Worley wird voraussichtlich Einnahmen durch Upfront-Gebühren, Ausrüstungsverkauf und Technologie-Lizenzgebühren aus der Produktion generieren.

Für eine detaillierte Diskussion über die strategische Partnerschaft, die Technologie, die Pläne und das Potenzial für eine zukünftige nachhaltige Batteriematerial-Produktion verweisen wir auf das vollständige Kamingespräch mit Dan Blondal, CEO und Gründer von Nano One, und Laura Leonard, Group President, Technology Solutions, von Worley.

Link zum Video: https://nanoone.ca/news/video-update-worley

NGen gewährt Nano One und Worley eine Subventionsfinanzierung in Höhe von 2,8 Millionen CAD

Nano One und Worley Chemetics® haben am 13. August 2024 bekannt gegeben, dass sie im Rahmen des Electric Vehicle Manufacturing Program (EVMP) von Next Generation Manufacturing Canada (NGen) eine Subvention in Höhe von rund 2,0 Millionen CAD bzw. 0,8 Millionen CAD (zusammen 2,8 Millionen CAD) in Form einer nicht verwässernden und nicht rückzahlbaren Finanzierung erhalten haben.

Die Subvention läuft bis zum 31. März 2028 und soll die Entwicklung der kanadischen Lieferkette und des Ökosystems für Elektrofahrzeuge zu unterstützen. NGen ist eine von der Industrie geleitete, gemeinnützige Organisation, die die Entwicklung von weltweit führenden modernen Fertigungskapazitäten in Kanada unterstützt. Die Finanzierung wird ein neues Projekt vorantreiben, das beide Unternehmen dabei unterstützen soll, CAM-Anlagenpakete zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen, in denen das eigene One-Pot-Verfahren von Nano One in ein verfahrenstechnisches Konstruktionspaket integriert ist.

Worley wird Nano One mit seinen spezialisierten Fähigkeiten, seiner Erfahrung und seinem fachkundigen Team bei der Identifizierung der besten Konstruktionsmaterialien und Herstellungsmethoden für die erforderliche Schlüsselausrüstung für das One-Pot-Verfahren sowie bei der Entwicklung sowie Lieferung der Technologie und der damit in Zusammenhang stehenden Ausrüstung unterstützen.

Das Ziel des Projekts besteht darin, das moderne Prozess- und Ausrüstungs-Know-how beider Unternehmen in das CAM-Herstellungsökosystem zu integrieren, um die gemeinsame Vermarktung und den Verkauf der Ausrüstung in Kanada und weltweit zu ermöglichen. Die Konstruktionsspezifikationen werden durch rigorose Reaktorstudien, Analysen und die Auswahl geeigneter Konstruktionsmaterialien festgelegt, um die Kompatibilität mit Rohstoffen und Reagenzien sowie mit den Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Weitere Angaben zur Finanzierung durch NGen entnehmen Sie dem folgenden Link: www.irw-press.com/de/news/next-generation-manufacturing-canada-ngen-gewaehrt-nano-one-und-worley-eine-nicht-verwaessernde-und-nicht-rueckzahlbare-finanzierung-in-hoehe-von-28-millionen-cad_76520.html

Nano One unterzeichnet einen verbindlichen Vertrag über den Verkauf von unbebautem Land in Candiac für einen Bruttoerlös von 5,0 Millionen CAD

Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es am 12. August 2024 einen verbindlichen Vertrag über den Verkauf eines unbebauten Grundstücks auf seinem Land in Candiac, Québec, für einen Bruttoerlös von 5,0 Millionen CAD abgeschlossen hat (Kaufangebot). Dies sorgt für einen Zufluss von nicht verwässernden Finanzmitteln, ohne die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu gefährden und nutzt gleichzeitig den Zugang zu alternativen Standorten mit besserer Versorgungsinfrastruktur, verbesserter Konstruierbarkeit und Raum für eine Expansion weit über eine LFP-Produktionskapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr hinaus.

Der Käufer hat eine Anzahlung von 500.000 CAD geleistet, die nicht rückzahlbar ist, außer in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Verkaufsurkunde aufgrund eines Verschuldens oder der Fahrlässigkeit des Unternehmens nicht ausgefertigt wird. Die Parteien arbeiten nach Treu und Glauben auf den Abschluss der Transaktion bis zum 12. September 2024 hin.

Die LFP-Kathodenproduktionsanlage auf dem verbleibenden Grundstück in Candiac ist nach wie vor die Ausgangsbasis für die Wachstumsstrategie von Nano One und ein klarer Weg zu ersten Umsätzen und größeren Abnahmeverträgen.

Nano One erwarb die zehn Jahre alte Anlage im vierten Quartal 2022 und widmete sie um, um sein One-Pot-Verfahren in kommerziell tragfähigem Maßstab zu demonstrieren. Die Abfallbehandlungssysteme wurden nicht mehr gebraucht und später außer Betrieb gesetzt, und das Unternehmen schloss im vierten Quartal 2023 die Inbetriebnahme der neuen One-Pot-Reaktoren mit einer Produktionskapazität 200 Tonnen pro Jahr ab.

Die Pilotanlage wird inzwischen zur Durchführung von Demonstrationen, Probenahmen und Evaluierungen sowie für die Erhebung von Informationen zu den FEL-Design-Studien und das LFP-CAM-Paket mit Worley genutzt. Es bestehen Pläne zum weiteren Ausbau der Kapazität der bestehenden Anlage auf bis zu 2.000 Tonnen pro Jahr, sobald die Nachfrage im Hinblick auf LFP weiter zunimmt, und zur Nutzung der bestehenden kompletten Ausrüstung und der restlichen Anlage mit weiterer Automatisierung.

Wie am 23. Oktober 2023 berichtet, modellierte die FEL2-Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens eine LFP-Anlage mit 25.000 Tonnen pro Jahr auf dem ungenutzten Teil seines Landes in Candiac. Im Februar 2024 wurde eine FEL3-Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht, in der kostengünstigere alternative Standorte berücksichtigt werden, die besser für das Wachstum, den Versorgungsbedarf und zukünftige Marktbedürfnisse ausgelegt sind. Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass seine FEL3-Studie noch niedrigere Kapital- und Betriebskosten ausweist als seine frühere FEL2-Studie. Dies verbessert das One-Pot-Wertangebot noch weiter und unterstützt die strategische Allianz mit Worley. Die Ausgaben zu Aspekten der FEL3-Studie mit niedrigerer Priorität wurden zurückgestellt und werden wieder aufgenommen, sobald es die Marktbedingungen erlauben.

Außerdem betrachtet Nano One seine kommerzielle LFP-Anlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr als Entwicklungsprojektchance (das Entwicklungsprojekt), die auf seine bestehende Pilot- und Kommerzialisierungsanlage in Candiac sowie auf Zielkundenbindung und Projektfinanzierungsinitiativen setzt. Dies erfordert eine Produktvalidierung, Kundenabnahmeverträge, Lieferverträge für Ausgangsmaterialien und den Abschluss einer FEL3-Machbarkeitsstudie, die standortspezifisch ist.

Ziel ist es, dass sich das Entwicklungsprojekt im Eigentum einer separaten, eigenständigen Betriebsgesellschaft mit ihrer eigenen Kapitalstruktur befindet und Nano One ein Joint-Venture-Partner oder ein Partner mit Minderheitsbeteiligung wird. Nano One erwartet von der Betreibergesellschaft eine Lizenzgebühr für die Nutzung ihrer One-Pot-Technologie sowie eine Entwicklungsgebühr für ihre Arbeit an dem Projekt, die durch eine Kapitalbeteiligung an der Betreibergesellschaft, Barmittel oder eine Kombination aus beidem beglichen werden kann.

Nano One ist davon überzeugt, dass dieser Ansatz seinen Partnern und Stakeholdern signifikanten Wert durch Lizenzierung, Technologie, Know-how, Kundenbindung und Projektfinanzierungslösungen bietet und gleichzeitig die Eigenkapitalverwässerung minimiert.

Die FEL3-Studie wird auch die Wachstumsstrategie nach dem Prinzip Design-Once-Build-Many zur Entwicklung, Vermarktung, Lizenzierung und Implementierung der CAM-Pakete weltweit in Partnerschaft mit Worley unterstützen.

Im Hinblick auf die Standortwahl für die Entwicklungsprojekte führt Nano One einen aktiven Dialog mit Regierungen, deren Behörden und Dritten mit strategischen Interessen hinsichtlich von Anreizprogrammen und den sich weiterentwickelnden Marktbedürfnissen in Nordamerika. Wichtige Erwägungen umfassen den Zeitplan für Automobilzulieferer, Regierungsanreize in Form von Zuschüssen und erlassbaren Darlehen, die kommunale Kooperation, kostengünstiges Land, der Zugang zu ausreichender Versorgung (Strom, Wasser, Erdgas), Flächen für Expansion zur Ausrichtung an längerfristigen Partnerzielen und Standortpräferenzen seitens kooperierender Stakeholder.

Mit der aktiven Unterstützung der Provinz- und Kommunalregierungen und deren strategischen Partnern hat Nano One potenzielle Standortoptionen in Québec und Ontario identifiziert sowie eingegrenzt und prüft derzeit auch Anreizprogramme von Regierungen in Nordamerika und Ländern mit niedrigeren Kosten, in denen ebenfalls ein Fokus auf die Anziehung von Investitionen im Midstream gelegt wird.

Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung von 2024

Die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung von 2024 fand am 1. August 2024 statt, wobei den Aktionären folgende Angelegenheiten zur Genehmigung auf der Versammlung vorgelegt wurden: Wahl von Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr; Berufung von Davidson & Company LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr und Bevollmächtigung der Direktoren zur Festlegung ihrer Vergütung; und Genehmigung aller nicht zugeordneten Eigenkapitalansprüche gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan.

Insgesamt waren 37.781.807 Stammaktien durch Bevollmächtigte auf der Versammlung vertreten, was 33,95 Prozent der gesamten ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entspricht. Das Unternehmen veröffentlichte die HV-Ergebnisse am 2. August 2024.

Finanzlage im zweiten Quartal 2024

Zum Stichtag 30. Juni 2024 betrug das gesamte Nettovermögen und das Betriebskapital des Unternehmens 30,8 Millionen CAD bzw. 13,2 Millionen CAD.

Für detailliertere Informationen zu den Zwischenergebnissen von Nano One für Q2/2024 verweisen wir auf den Zwischenabschluss und den Lagebericht (MD&A) des Unternehmens, verfügbar unter www.sedarplus.ca.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Nano One erprobt seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz-, Joint-Venture- und unabhängige Produktionsmöglichkeiten im Pilotversuch und setzt dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum ein. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin und im verlinkten Video enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Erfolg der Worley-Allianz, der von der erfolgreichen Entwicklung des CAM-Pakets, den Eigenschaften, Inhalten und Vorteilen des CAM-Pakets, einschließlich der Tatsache, dass das CAM-Paket eine modulare Lösung für die verfahrenstechnische Konstruktion ist und schnell eingesetzt werden kann, dem Erfolg bei der Vermarktung und dem Einsatz des CAM-Pakets bei den Kunden; die Projektziele für den Erhalt der gesamten NGEN-Subventionen; des rechtzeitigen Abschlusses des Kaufangebots und dessen erfolgreichen Abschlusses; die FEL3-Studie und die Fähigkeit des Unternehmens, die Finanzierung zu erhalten und alle notwendigen Schritte zur Erreichung der Ziele des Entwicklungsprojekts abzuschließen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten können", erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Erreichen der Projektziele für den Erhalt der NGEN-Subvention in voller Höhe; den rechtzeitigen Abschluss des Kaufangebots und dessen erfolgreichen Abschluss; die Ergebnisse der FEL3-Studie und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu erhalten und alle notwendigen Schritte zur Erreichung der Ziele des Entwicklungsprojekts abzuschließen; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76549

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76549&tr=1

