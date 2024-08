Überzeugende Resultate im ersten Halbjahr

Geberit AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Die Geberit Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2024 in einem sehr anspruchsvollen Umfeld überzeugende Resultate. Trotz der rückläufigen Bauindustrie und der ungünstigen Währungsentwicklung gelang es, ein leichtes Volumenwachstum zu erreichen und die Profitabilität auf hohem Niveau zu halten. Der Nettoumsatz sank in Schweizer Franken um 1,4% auf CHF 1’638 Mio., währungsbereinigt stieg er dagegen um 1,7%. Der operative Cashflow (EBITDA) erreichte CHF 518 Mio. Die EBITDA-Marge sank um 10 Basispunkte auf 31,6%; währungsbereinigt konnte ein Plus von 40 Basispunkten erwirtschaftet werden. Der Gewinn je Aktie ging um 3,3% auf CHF 10.57 zurück; in lokalen Währungen resultierte hingegen eine Zunahme von 0,9% – und dies trotz einer deutlich höheren Steuerrate aufgrund der OECD-Mindestbesteuerung. Für das Gesamtjahr 2024 geht die Unternehmensleitung von einem Nettoumsatz in lokalen Währungen auf Vorjahresniveau und einer EBITDA-Marge von rund 29% aus.



Lesen Sie mehr unter www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com sowie im Halbjahresbericht unter www.geberit.com/halbjahresbericht.



