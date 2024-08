DAX 40 Ausblick: Anleger hoffen Zinssenkungssignale in Jackson Hole

In der Hoffnung auf Zinssenkungen durch die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) bleiben Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst optimistisch gestimmt. Über Wohl und Wehe könnte neben den Fed-Mitschriften nicht zuletzt auch das Wirtschaftssymposium in Jackson Hole entscheiden. Wichtige Wirtschaftsdaten gilt es zudem nach Hinweisen auf ein Nachlassen der jüngsten US-Rezessionssorgen abzuklopfen.

Mit Spannung fiebern Anleger dem Startschuss des alljährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole (Wyoming) entgegen. Dabei dürftevor allem eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell am kommenden Freitag auf Interesse stoßen (16:00 Uhr).