Aktien Asien/Pazifik: Aussicht auf US-Zinssenkung stützt

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. Moderate Gewinne an der Wall Street stützten. Allerdings war vor dem Treffen der Währungshüter in Jackson Hole eine gewisse Zurückhaltung zu spüren.

Für Zuversicht sorgte das jüngste Protokoll der US-Notenbanksitzung. Es habe gezeigt, "dass mehrere Mitglieder eine Senkung der Leitzinsen in Betracht gezogen haben", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Auch von der Revision der US-Beschäftigungsdaten habe es positive Signale gegeben. "Die Revision der Arbeitsmarktdaten werten wir als weiteres Argument für einen baldigen Beginn von Leitzinssenkungen in den USA", so die LBBW weiter.

In Japan ging es im Sog der US-Vorgaben leicht nach oben. Der Nikkei 225 stieg um 0,68 Prozent auf 38.211,01 Punkte. Auch die australische Börse verzeichnete moderate Gewinne. Das Börsenbarometer S&P/ASX 200 schloss 0,21 Prozent im Plus bei 8.027,00 Punkten. Der Index setzte damit seine Gewinnserie fort. Besser als erwartete Zahlen von Banken und Technologieunternehmen sowie die Erholung der Rohstoffwerte stützen den Markt.

Uneinheitlich war dagegen das Bild in China. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,61 Prozent auf 17.497,39 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank dagegen kurz vor Handelsschluss um 0,2 Prozent auf 3.314,87 Punkte./mf/jha/