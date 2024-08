Diese Growth-Aktie notiert trotz starker Entwicklung 62 % unter ihrem Allzeithoch

Die Aktie von Energy Drink Hersteller Celsius Holdings (WKN: A0YH6K) hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Tempo an den Tag gelegt. So liegt das Kursplus des Unternehmens aus Florida in den letzten fünf Jahren bei fast 2.500 % (Stand 10.08.2024). Dabei ist die Aktie von Celsius in den letzten Monaten ordentlich unter die Räder gekommen. Allein in den letzten sechs Monaten hat die Aktie fast 35 % an Wert verloren. Dabei notiert das Wertpapier mittlerweile fast 62 % unter dem Allzeithoch, das Mitte März 2024 erreicht wurde. Für interessierte Investoren könnte damit eine spannende Gelegenheit gegeben sein.

Celsius sorgt für Furore im Energy Drink Markt

Es tummeln sich zwar eine Vielzahl von verschiedenen Anbietern im Energy Drink Markt, jedoch sind die mit Abstand beiden größten Player Red Bull und Monster Beverage (WKN: A14U5Z). Celsius hat in den letzten Jahren den Markt für Energy Drinks jedoch ordentlich aufgemischt. So hat das Unternehmen in den USA mittlerweile einen Marktanteil von etwa 11 % und liegt damit hinter RedBull und Monster auf Platz drei. Celsius verfügt dabei über eine klare Differenzierungsstrategie, welche das Unternehmen von klassischen Anbietern von Energy Drinks unterscheidet.

So fokussiert sich das Unternehmen auf gesunde Energy Drinks und versucht damit insbesondere gesundheitsorientierte Kunden für sich zu gewinnen. So verwendet Celsius in seinen Energy Drinks beispielsweise Grüntee Extrakt, Ingwerwurzeln und Guaranasamen Extrakt. Mit dieser Strategie hat das Unternehmen es geschafft seinen Umsatz im Zeitraum von 2018 bis 2023 von 52,6 Mio. auf 1,3 Mrd. US-Dollar um mehr als den Faktor 24 zu steigern.

Der spektakuläre Aufstieg von Celsius ist auch anderen Giganten in der Getränke- und Lebensmittelindustrie nicht unbemerkt geblieben. So hat im August 2022 PepsiCo (WKN: 851995) Anteile in Höhe von 8,5 % an Celsius erworben und ist seitdem zum wichtigsten Vertriebspartner des Unternehmens aufgestiegen. PepsiCo und Celsius scheinen sich hierbei an einer bereits erfolgreichen Strategie der Konkurrenz zu bedienen. Schließlich erwarb auch Coca-Cola (WKN: 850663) im Jahr 2015 16,7 % der Anteile an Monster, wodurch der Energy Drink Hersteller Zugang zu Cokes riesigen Vertriebsnetzwerk erhielt.

Absturz der Aktie bietet interessante Gelegenheit

Sorgen um eine wirtschaftliche Abkühlung haben dafür gesorgt, dass die Aktie von Celsius in den letzten Monaten massiv an Wert verloren hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen aktuell mit schwierigen Vergleichswerten zu kämpfen. Mit dem Zugang zum Vertriebsnetzwerk von PepsiCo ist Celsius’ Umsatz im Jahr 2023 nämlich regelrecht explodiert und verdoppelte sich von 654 Mio. US-Dollar (2022) auf 1,3 Mrd. US-Dollar (2023). Trotz schwieriger Vergleichswerte konnte Celsius bei der Veröffentlichung seiner letzten Quartalszahlen glänzen. So konnte das Unternehmen hier Umsatzerlöse von 402 Mio. US-Dollar vorweisen, was einer Steigerung von 23 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie konnte in der Vergleichsperiode wiederum um 65 % auf 0,28 US-Dollar gesteigert werden.

Die positive Entwicklung der Zahlen wirkt bei einem Blick auf die Konkurrenz deutlich beeindruckender. So konnte Monster im zweiten Quartal 2024 seine Umsatzerlöse um lediglich 2,5 % im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. Damit lag das Wachstum des Unternehmens sogar unterhalb der Inflationsrate in den USA, womit das Unternehmen effektiv einen Umsatzrückgang erlitten hat. Dass Celsius in einem derart schwierigen Marktumfeld derart positiv performen konnte, ist dabei durchaus beeindruckend. Dabei verfügt das Unternehmen noch über ein Ass im Ärmel, durch welches das Wachstum des Unternehmens wieder stark zunehmen könnte.

So war Celsius bis vor kurzem außerhalb der Vereinigten Staaten kaum existent. Das Unternehmen generierte im letzten Quartal weniger als 5 % seiner Umsätze außerhalb der USA und Kanada. Dabei ist Celsius selbst in Kanada erst seit Januar 2024 aktiv. Nachdem nun das Vereinigte Königreich und Irland im April 2024 dazukamen, plant Celsius nun in der zweiten Jahreshälfte auch die Expansion nach Australien, Neuseeland und Frankreich. Steigende internationale Umsätze könnten dem Unternehmen dabei einiges an Auftrieb verleihen. Durch den Absturz der Aktie notiert das Wertpapier momentan zu einem 2025er-KGV von 37. Das 2025er Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens liegt dabei, trotz des deutlich schnelleren Wachstums, mit einem Wert von 5,7 auf Augenhöhe mit dem Wert von Monster (5,9).

