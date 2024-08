OTS: Peter Hahn GmbH / Wourth Group aus Großbritannien steigt bei PETER HAHN ...

Wourth Group aus Großbritannien steigt bei PETER HAHN ein - Investorenvereinbarung unterzeichnet Winterbach (ots) - - Die Umsetzung des Investoreneinstiegs durch die Wourth Group wird im Rahmen eines Insolvenzplans erfolgen - Wourth Group gewährt ab sofort eine Zwischenfinanzierung - Umsetzung des Investoreneinstiegs (Closing) für Ende September geplant - Sämtliche bestehenden Arbeitsplätze können erhalten werden - Geschäftsbetrieb wird vollständig und eigenständig fortgeführt PETER HAHN, ein traditionsreiches und international tätiges Multichannel-Unternehmen für Mode, Fashion und Lifestyle für sogenannte Best-Ager-Kunden mit Hauptsitz in Winterbach im Rems-Murr-Kreis (Baden-Württemberg), hat eine Investorenvereinbarung mit der Wourth Group aus Großbritannien abgeschlossen. Damit ist PETER HAHN ein entscheidender Schritt in Richtung einer langfristigen Sanierung und der Beendigung des eigenverwalteten Insolvenzverfahrens gelungen. Die bisherigen Finanzierer haben dem Einstieg der Wourth Group bereits zugestimmt. PETER HAHN und die Wourth Group ergänzen sich in Bezug auf Kunden, Vertriebswege und Geschäftsabläufe. Durch die Partnerschaft entsteht ein führendes Distanzhandels-Unternehmen in Westeuropa und Großbritannien. Der Geschäftsbetrieb von PETER HAHN wird auch nach dem Einstieg der Wourth Group mit den aktuell rund 500 Beschäftigten am Standort Winterbach eigenständig fortgeführt."Mit der Wourth Group konnte für PETER HAHN der ideale Investor gefunden werden, der bereit ist, in signifikantem Umfang in das Geschäft von Peter Hahn zu investieren. Zudem weist die geschäftliche Betätigung der Wourth Group, insbesondere hinsichtlich der Kundenstruktur und der angebotenen qualitativ hochwertigen Waren, große Überschneidungen mit dem Geschäftsbetrieb von PETER HAHN auf", sagt Geschäftsführerin Daniela Angerer. "Wir sind überzeugt, dass der Erwerb des traditionsreichen und angesehenen Unternehmens PETER HAHN eine großartige Bereicherung unserer Beteiligungen im Fashion-Bereich darstellt und unsere Unternehmen gegenseitig erheblich voneinander profitieren können. Ferner stellt die starke Präsenz von Peter Hahn in der DACH-Region sowie den Niederlanden auch aus geographischer Sicht für die Wourth Group eine ideale Erweiterung ihrer internationalen Präsenz dar und ermöglicht die Erschließung einer Vielzahl neuer Kunden", ergänzt Mike Lester (CEO Wourth Group). Die nunmehr unterzeichnete Investorenvereinbarung und die durch die Wourth Group gewährte Zwischenfinanzierung stellen die Grundlage für den Investoreneinstieg dar, der im Rahmen eines Insolvenzplans umgesetzt werden wird. "Es freut uns außerordentlich, dass es PETER HAHN trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds im Fashion-Bereich gelungen ist, eine langfristige Fortführungslösung zu finden und sämtliche Arbeitsplätze erhalten zu können", betont Geschäftsführer Jörg Marx. "Auch für die vielen Lieferanten von PETER HAHN, die uns während des eigenverwalteten Insolvenzverfahrens die Treue gehalten und durch die weitere Belieferung unsere Sanierung ermöglicht haben, ist der Einstieg der Wourth Group eine sehr gute Lösung, die langfristige Sicherheit verschafft", ergänzt Geschäftsführerin Alexandra Kohnke. Peter Hahn hatte am 23. Oktober 2023 ein sog. Schutzschirmverfahren vor dem Amtsgericht Stuttgart eingeleitet. Die Geschäftsführung um Daniela Angerer, Alexandra Kohnke, Jörg Marx und Sanierungsgeschäftsführer Detlef Specovius von der Kanzlei Schultze & Braun, die Sanierungsbevollmächtigten Dr. Andreas Kleinschmidt und Dr. Nicolai Fischer von der Kanzlei White & Case sowie der vorläufige Sachwalter Dr. Holger Leichtle von der Kanzlei GÖRG haben seitdem ein nachhaltiges Sanierungskonzept erarbeitet und aufwendig umgesetzt. "Erfreulicherweise wurde die tiefgreifende Sanierung von PETER HAHN durch die Kunden, Lieferanten, Gläubiger und vor allem die Mitarbeiter tatkräftig unterstützt. Auf dieser Grundlage und mit Hilfe der gefundenen Investorenlösung wird es voraussichtlich Ende September möglich sein, das eigenverwaltete Insolvenzverfahren zu beenden", führen die Sanierungsbevollmächtigten Dr. Andreas Kleinschmidt und Dr. Nicolai Fischer aus. "Die gefundene Lösung stellt ein solides Fundament für den langfristigen und eigenständigen Fortbestand von PETER HAHN dar. Es freut mich sehr, dass der Einsatz und das Engagement aller Beteiligten in den vergangenen Monaten zu diesem Ergebnis geführt hat", ergänzt Detlef Specovius. Auf Käuferseite sind Till Buschmann und Katrin Schröder von BCLP Frankfurt, sowie Richard Obank von BCLP London federführend tätig. Über PETER HAHN: PETER HAHN ist ein Modeversender im gehobenen Qualitäts- und Preis-Segment, der 1964 im schwäbischen Winterbach gegründet wurde. Heute umfasst das Angebot des Multichannel-Unternehmens hochwertige Mode und Wohnaccessoires, die via Katalog, Internet und stationärem Einzelhandel in vier europäischen Ländern vertrieben werden. Das Unternehmen bietet eine Vielfalt von über 300 Marken. Mit diesem Sortiment richtet sich das Unternehmen vorrangig an die Zielgruppe Frauen im Alter ab 45 Jahren. https://www.peterhahn.de Über Wourth Group: Die Wourth Group ist ein in Großbritannien ansässiger Omnichannel-Einzelhändler mit unterschiedlichen Warengruppen im Fashion-Bereich, der mit einer Reihe von unverwechselbaren Lifestyle-Marken arbeitet, die sich an verschiedene Segmente der wertvollen Zielgruppe der über 50-Jährigen ausrichten. Die Wourth Group hat im Laufe des Jahres 2023 erfolgreich eine Reihe von Unternehmen übernommen, darunter Scotts & Co, Thought und Hotter. Diese Marken haben die ursprünglichen Lifestyle-Marken der Wourth Group, WoolOvers, Pure Collection und Roama ergänzt. Die Wourth Group hat über 8 Millionen identifizierbare Kunden und bedient die Zielgruppe der über 50-Jährigen in Großbritannien, den USA, Australien und Europa. Über Schulze & Braun: Schultze & Braun ist ein führender Dienstleister für Insolvenzverwaltung und Beratung im Sanierungs- und Insolvenzrecht. Mit rund 500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland unterstützt Schultze & Braun Unternehmen vor Ort, bundesweit und international in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Über White & Case: White & Case ist eine führende globale Kanzlei mit Standorten in allen wesentlichen Finanz- und Wirtschaftszentren dieser Welt. In Deutschland sind rund 250 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg ein vollwertiger und vollständig integrierter Teil eines starken internationalen Netzwerks und bieten juristische Arbeit auf höchstem Niveau. ( http://www.whitecase.de ). Seit mehr als 35 Jahren verfügt die Kanzlei über eine der angesehensten Insolvenz- und Restrukturierungspraxen in Deutschland ( http://www.whitecaseinso.de ). Über BCLP: Mit mehr als 1.275 Anwälten in 31 Büros in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien ist BCLP eine voll integrierte, globale Anwaltskanzlei, die ihren Mandanten eine vernetzte Rechtsberatung bietet, wo und wann immer sie diese benötigen. Die deutsche Praxis umfasst mehr als 60 Anwälte in Berlin, Frankfurt und Hamburg. Die Sozietät ist bekannt für ihre dienstleistungs- und teamorientierte Kultur, ihr umfassendes juristisches Fachwissen und ihre branchenführenden Innovationen. Sie bietet ihren Mandanten eine der weltweit aktivsten Praxen für M&A, Immobilienrecht, Finanzdienstleistungen, Rechtsstreitigkeiten und Unternehmensrisiken ( http://www.bclplaw.com ).