Super Micro Computer: Die 19 %-Falle, in die du nicht tappen darfst

Wusstest du, dass der Begriff „Turing-Test“ von einem der größten Pioniere der Informatik, Alan Turing, stammt? Sein Test prüft, ob eine Maschine menschenähnliche Intelligenz besitzt – ein Konzept, das heute durch Künstliche Intelligenz (KI) aktueller denn je ist. Nun, warum erzähle ich dir das? Ganz einfach: Super Micro Computer (WKN: A0NFN9), eines der aufstrebenden Unternehmen im Bereich der KI-Infrastruktur, könnte in deinem Portfolio ein echter Game-Changer sein. Aber bevor du in diese vermeintliche Goldgrube investierst, lass uns einen genaueren Blick auf die Fakten werfen.

Solide Fundamentaldaten trotz kurzfristiger Margenschwäche

Super Micro Computer hat kürzlich einige Turbulenzen erlebt, die sich im Aktienkurs niedergeschlagen haben. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 sank die Aktie um etwa 20 %. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass dies ein Alarmsignal ist. Doch ein tieferer Blick zeigt, dass einige fundamentale Stärken des Unternehmens ungebrochen sind.

In seinem vierten Quartal 2024 verzeichnete Super Micro ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 143 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und erzielte damit einen Quartalsumsatz von 5,3 Mrd. US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 stieg der Umsatz auf 14,9 Mrd. US-Dollar, was einer Zunahme von 110 % entspricht. Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Trotz temporärer Margenprobleme, die durch einen unerwarteten Rückgang der Bruttomarge auf 11,2 % verursacht wurden, bleibt das Unternehmen stark.

Die Geschäftsführung ist optimistisch, dass die Bruttomarge im Geschäftsjahr 2025 wieder auf ein Niveau zwischen 14 % und 17 % ansteigen wird. Ein Grund dafür sind die fortschreitenden Verbesserungen in der Lieferkette sowie die sinkenden Produktionskosten durch neue Werke in Taiwan und Malaysia.

Trotz gestiegener Kosten konnte Super Micro seinen Gewinn steigern

Der Nettogewinn kletterte von 640 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 auf beeindruckende 1,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Das entspricht einer Zunahme von 88,8 %. Ein Blick auf die Kosten zeigt jedoch, dass auch die Ausgaben für verkaufte Waren stark gestiegen sind – von 5,8 Mrd. US-Dollar auf 12,8 Mrd. US-Dollar. Diese Kostenexplosion stellt das Management vor Herausforderungen. Dennoch ist die Fähigkeit von Super Micro, die Gewinne zu steigern, ein klares Zeichen für die Effizienz und das Potenzial des Unternehmens.

Margen unter Druck

Während Super Micro beeindruckende Zahlen bei Umsatz und Gewinn liefert, sind die Margen in den vergangenen Jahren unter Druck geraten. Die Bruttomarge sank von 18 % im Jahr 2023 auf 14,1 % im Jahr 2024. Diese Entwicklung ist ein Warnsignal, denn sie zeigt, dass das Unternehmen in einem zunehmend herausfordernden Umfeld agiert.

Die Margen sind ein entscheidender Indikator für die langfristige Profitabilität eines Unternehmens. Wenn die Margen weiterhin unter Druck stehen, könnte dies die zukünftigen Gewinne von Super Micro beeinträchtigen. Du solltest diese Entwicklung genau im Auge behalten, denn Margendruck könnte ein Signal dafür sein, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Profitabilität in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu halten.

Super Micro investiert ordentlich

Super Micro hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) massiv erhöht, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Im Jahr 2024 betrugen die F&E-Ausgaben 462,9 Mio. US-Dollar, was einer Steigerung von 50,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diese Investitionen könnten sich in Zukunft als entscheidend erweisen, um neue Marktsegmente zu erschließen und das Wachstum weiter voranzutreiben. In einer Branche, die von Innovationen lebt, sind hohe F&E-Investitionen ein positives Zeichen dafür, dass Super Micro langfristig auf Erfolgskurs bleiben könnte.

Cash-Explosion

Super Micro Computer hat seine Bargeldreserven im Geschäftsjahr 2024 massiv gesteigert. Die liquiden Mittel wuchsen von 440 Mio. US-Dollar im Jahr 2023 auf beeindruckende 1,67 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Das ist mehr als das Dreifache des Vorjahreswerts. Diese Cash-Explosion gibt dem Unternehmen nicht nur eine solide finanzielle Basis, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für Investitionen in Wachstum und Innovation. Mit solch einer starken Finanzbasis kann Super Micro auf künftige Herausforderungen flexibel reagieren.

Ein weiterer spannender Punkt im Zahlenwerk von Super Micro ist der enorme Anstieg der Forderungen. Diese stiegen von 1,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023 auf 2,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Das ist grundsätzlich positiv, denn es deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine Marktstellung ausbaut. Doch ein so rasantes Wachstum bei den Forderungen könnte auch Risiken bergen, insbesondere wenn es zu Zahlungsausfällen kommt.

Super Micro hat sein Inventar drastisch aufgestockt

Die Bestände stiegen von 1,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Diese Vorratshaltung könnte sich als cleverer Schachzug erweisen, wenn die Nachfrage nach ihren Produkten weiter steigt. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, diese Bestände auch tatsächlich abzusetzen. Ein zu hohes Inventar könnte ansonsten das Risiko von Abschreibungen erhöhen, wenn die Nachfrage unerwartet sinkt.

Das Eigenkapital von Super Micro hat sich nahezu verdreifacht

Es stieg von fast 2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023 auf 5,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Für uns Aktiensegler bedeutet das eine stabile und vielversprechende Ausgangslage. Ein starkes Eigenkapital ist besonders wichtig in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten, da es dem Unternehmen einen Puffer bietet. Super Micro ist also gut gerüstet, um auch in schwierigeren Zeiten bestehen zu können.

Trotz der massiven Investitionen und des Wachstums hat Super Micro seine Nettoverschuldung gut im Griff. Während die Gesamtschulden auf rund 2,2Mrd. US-Dollar anstiegen, beträgt die Nettoverschuldung lediglich 504 Mio. US-Dollar. In einem volatilen Markt ist dies ein wichtiger Faktor für langfristige Stabilität. Eine niedrige Verschuldung bedeutet, dass Super Micro weniger anfällig für Zinsänderungen ist und mehr finanzielle Flexibilität besitzt. Dies könnte sich als entscheidender Vorteil erweisen, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen schwieriger werden.

Das Potenzial der KI-Infrastruktur

Super Micro hat sich als führender Anbieter von KI-Infrastruktur etabliert und profitiert von der zunehmenden Investition großer Unternehmen in diesen Bereich. Laut Analysen aus dem Hause IDC werden die 2000 größten Unternehmen der Welt bis 2025 mehr als 40 % ihrer IT-Ausgaben in KI-Projekte investieren. Dies führt zu einem zweistelligen Wachstum bei Produkt- und Prozessinnovationen. Super Micro ist hervorragend positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

Die Einführung der neuen DCBBS-Produktlinie (Datacenter Building Block Solutions) verspricht, den Bau von Rechenzentren erheblich zu beschleunigen und Super Micro eine noch stärkere Position im Markt zu sichern. Diese Lösungen könnten die Bauzeit neuer Rechenzentren von drei auf zwei Jahre verkürzen und alte Rechenzentren innerhalb von sechs Monaten bis zu einem Jahr modernisieren.

Diese Risiken solltest du kennen

Super Micro Computer befindet sich in einer beeindruckenden Wachstumsphase, doch das Unternehmen kämpft derzeit mit ernsthaften Herausforderungen bei den Margen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 fiel die Bruttomarge auf 11,2 %, weit unter den Erwartungen und deutlich unter den Vorjahreswerten. Diese Margenschwäche ist ein Warnsignal, denn das Unternehmen hat höhere Kosten auf sich genommen, um die steigende Nachfrage nach Direct Liquid Cooling (DLC) zu bedienen.

Zwar erwartet das Management eine Verbesserung, doch der Weg zurück zu den angestrebten Margen zwischen 14 % und 17 % könnte länger dauern als gehofft. Hohe Kosten und aggressive Preisgestaltung, insbesondere bei großen Kunden, könnten die Margen weiterhin belasten. Der Wettbewerb im Markt für KI-Infrastruktur ist hart, und Super Micro könnte gezwungen sein, seine Preise niedrig zu halten, was die Margen auch in Zukunft unter Druck setzen könnte.

Ist die Aktie von Super Micro zu heiß gelaufen?

Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Basierend auf meinen Berechnungen ergibt sich für die Aktie von Super Micro Computer ein fairer Wert von 502 US-Dollar. Dieser Wert wurde durch eine Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) ermittelt, die zukünftige Cashflows des Unternehmens auf den heutigen Zeitpunkt abzinst. Was bedeutet das für dich? Ganz einfach: Im Vergleich zum aktuellen Marktpreis von 623 US-Dollar ist die Aktie um 19 % überbewertet.

Super Micro Computer hat definitiv beeindruckende Wachstumsaussichten. Die Umsätze können in den nächsten fünf Jahren auf fast 40 Mrd. US-Dollar steigen, wenn meine Rechnung aufgeht. Auch die Nettomarge könnte sich noch leicht verbessern.

Das klingt alles sehr positiv, aber die Frage bleibt: Ist der aktuelle Aktienpreis schon zu hoch, um noch attraktive Renditen zu erzielen? Der faire Wert von 502 US-Dollar signalisiert jedenfalls, dass man bei einem Kauf zu aktuellen Kursen nicht unbedingt auf Schnäppchenjagd geht.

Daher rate ich dir dazu, genau abzuwägen, ob die aktuellen Erwartungen an Super Micro wirklich realistisch sind – oder ob du besser abwartest, bis sich der Kurs auf ein faireres Niveau bewegt.

Mein Fazit

Super Micro Computer ist zweifellos ein spannendes Unternehmen mit beeindruckenden Wachstumszahlen und Potenzial im KI-Bereich. Doch die aktuelle Bewertung der Aktie liegt über dem fairen Wert, was dich vorsichtig stimmen sollte. Es könnte sich lohnen, auf eine bessere Einstiegsmöglichkeit zu warten, um das Risiko zu minimieren und das Potenzial für eine attraktive Rendite zu maximieren.

Der Artikel Super Micro Computer: Die 19 %-Falle, in die du nicht tappen darfst ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024