Linke-Chef Schirdewan nennt BSW Geschenk für AfD

BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Chef Martin Schirdewan sieht in der Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) eine Ursache für die schlechten Wahlergebnisse seiner Partei in Sachsen und Thüringen. "Klar ist, dass natürlich die Rechtsabspaltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht meiner Partei insbesondere wehgetan hat, aber auch der gesellschaftlichen Linken", sagte Schirdewan im ZDF.

"Man muss sagen, BSW ist ein Geschenk für die AfD, weil die gesellschaftliche Linke und auch meine Partei vor allem darunter leiden, aber die extreme Rechte durch das BSW und seine Positionen gestärkt wird."

Schirdewan sprach von einem in mehrfacher Hinsicht bitteren Abend. In Thüringen habe eine "im Kern faschistische Partei" die Mehrheit errungen. Das sei extrem besorgniserregend. "Wir müssen uns schon fragen, wie es zu diesen Verschiebungen im Parteiensystem aber auch in der politischen Landschaft kommt."/jr/DP/nas