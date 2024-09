Diese 10 europäischen Tech-Aktien könnten im 2. Halbjahr so richtig durchstarten

Trotz gemischter Ergebnisse im 2. Quartal, die zu einem Rückgang europäischer Technologieaktien um 10 Prozent seit Juli führten, identifiziert die Bank Potenzial für eine Erholung in Schlüsselsegmenten. Der Branchen-ETF Stoxx Europe 600 Technology zeigt seit 5 Tagen bereits starke Erholungstendenzen:

[chart]instrumentId:916016|marketId:default|timerange:2|charttype:inlinechartline[/chart]

"Wir erwarten, dass das Umsatzwachstum im weiteren Jahresverlauf auf 5,5 Prozent anziehen wird, verglichen mit 5 Prozent im 1. Halbjahr", so die BofA-Analysten in einer Research-Mitteilung. Herausforderungen wie schwächere Nachfrage und längere Verkaufszyklen bestehen zwar, doch die Bank sieht in Software, IT-Dienstleistungen und Zahlungsverkehr starke Chancen.

Ein weiterer Wachstumsfaktor ist laut BofA die künstliche Intelligenz (KI). Obwohl viele Unternehmen noch in der Anfangsphase der KI-Monetarisierung stehen, sieht die Bank hierin einen wichtigen Katalysator für zukünftige Investitionen. Auch im Cloud-Computing-Sektor sieht die Bank enormes Potenzial. Hier erwartet sie – getrieben durch die zunehmende Nachfrage nach KI-Lösungen – ein Umsatzwachstum von 26 Prozent für das laufende Jahr.

Besonders im Softwaresektor bestätigt die Bank ihre Kaufempfehlungen für SAP, Sage und Dassault Systèmes. Bei IT-Dienstleistern favorisiert sie Sopra Steria, NetCompany und Alten. Im Zahlungsverkehr gehören Adyen, Nexi, Wise und Worldline zu den Top-Empfehlungen.

[ignoreKi]Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion[/ignoreKi]