Broadcom vor den Zahlen, C3.ai und Dollar Tree im Fokus

Martin bespricht heute folgende Werte: Tui, Hypoport, Schott Pharma, Dicks Sporting Goods, Dollar Tree, SMCI, HP Enterprise, C3.ai, Aerovironment, GE Vernova, Nvidia, Broadcom.

Direkt zum Video auf YouTube

Die Märkte sind weiterhin müde. Allerdings halten bislang wichtige Unterstützungslevel. Die Daten zum Arbeitsmarkt gestern haben enttäuscht, umso spannender wir es nun, wie morgen die Zahlen der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft ("Non-Farm-Payrolls") kommen. Die Volatilität sollte also hoch bleiben, denn die Investoren reagieren aktuell enorm stark auf jegliche neue Datensätze.

Enttäuschungen in den Ausblicken zu den Quartalszahlen werden hart abgestraft, wie gestern bei Dollar Tree deutlich zu sehen war. Aber auch die große KI-Story verliert derweil weiter an Glanz. So crashen Aktien von C3.ai gestern nach den Zahlen, weil der Ausblick nicht das lieferte, was die Anleger erwartet hatten. Vor diesem Hintergrund gewinnen die Zahlen von Broadcom, die heute nachbörslich veröffentlicht werden, an Gewicht. Martin schaut auf die Erwartungen.