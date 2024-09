Aktien New York: Dow tritt vor Inflationsdaten auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich nach der Stabilisierung zum Wochenauftakt mit weiteren Kursgewinnen schwergetan. Vor möglicherweise kursbewegenden Inflationsdaten am Mittwoch könnten sich die Investoren bedeckt halten. Am Dienstag im frühen Handel trat der Dow Jones Industrial mit 40.821 Punkten auf der Stelle.

Die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise im August dürften Einfluss auf den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed in der kommenden Woche haben. Vor deren Veröffentlichung überwiegt bei den Anlegern wieder die Vorsicht.

Der breit gefasste S&P 500 lag im frühen New Yorker Handel mit 0,3 Prozent auf 5.489 Punkte moderat im Plus. Für den stark von Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 18.726 Zähler ebenfalls leicht nach oben. Beide Börsenbarometer profitierten von den Kursgewinnen von Tech-Schwergewichten wie Microsoft , Amazon und Meta Platforms./bek/nas