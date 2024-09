Profi-Trader Martin Goersch bespricht heute diese Einzelwerte: Renk, Aroundtown, Deutsche Post, Deutsche Telekom, BYD, Uber, AMD, Under Armour, Super Micro Computer, Apple, Amazon und Oracle.

Vorsichtig bewegen sich die Aktienmärkte vor den neuen Inflationsdaten in den USA. Morgen steht die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex an, am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise. Aufgrund zunehmender Verunsicherung mit Blick auf die US-Wirtschaft und den US-Arbeitsmarkt sind die Anleger eher wenig aktiv bei neuen Käufen.

Unser Depotwert Oracle ist einer der wenigen Ausreißer zur Oberseite. Hier geht es nachbörslich deutlich nach oben. Bei Apple macht sich nach der Produktpräsentation eher Ernüchterung breit - fehlen doch die ganz großen neuen Impulse. Amazon verstärkt den Fokus auf die Cloud und strebt damit weiteres Wachstum an. Die Aktie notiert aber im charttechnischen Niemandsland. Martin zeigt die wichtigen Level in der Sendung.