GNW-Adhoc: Cellebrite erweitert seine Lösung für investigative Analytik mit Amazon Web Services (AWS)

^Die Fähigkeiten von Pathfinder sind jetzt über die Cloud verfügbar und bieten

Strafverfolgungsbehörden neue Einsatzmöglichkeiten, um die Justiz zu beschleunigen TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen digitalen Ermittlungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute die Verfügbarkeit von Pathfinder in der Cloud mit Amazon Web Services (AWS) (Nasdaq: AMZN) bekanntgegeben, wodurch Kunden über die sichere Amazon Virtual Private Cloud (VPC) auf Pathfinder, die branchenführende Plattform für investigative Analytik von Cellebrite, zugreifen können. Pathfinder ist jetzt für die lokale und Cloud-Nutzung verfügbar und reduziert die Zeit, die Ermittler und Analysten für Fälle aufwenden, drastisch, da die Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI) dabei helfen, aussagekräftige Daten und Zusammenhänge über mehrere Geräte hinweg schnell zu identifizieren. Die Lösung identifiziert Slang und Begriffe, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, und ermöglicht es Ermittlern, nach expliziten Bildern zu suchen und diese zu kategorisieren, wodurch die Menge an verstörenden Bild- und Audioaufnahmen verringert wird. Mit der optischen Zeichenerkennung (OCR) macht Pathfinder Daten auch leicht durchsuchbar, indem es Text aus Bildern und Geräten scannt und konvertiert. Darüber hinaus können Strafverfolgungsbehörden mit den automatisierten Übersetzungsdiensten von Cellebrite Pathfinder Sprachbarrieren schnell überwinden und erhalten schnellen Zugriff auf wichtige Daten und Erkenntnisse aus digitalen Beweismitteln in mehreren Sprachen. Pathfinder in der AWS-Cloud, Teil der Case-to-Closure-Plattform (C2C) von Cellebrite, hilft Behörden jeder Größe, sowohl den Kauf und die Wartung physischer Server als auch die übliche Abhängigkeit von dedizierten Serverräumen und sicheren Räumen für SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility, dt.: abgetrennte Einrichtung für sensible Informationen) zu eliminieren. Mit diesem Update können Kunden jetzt Speicherplatz und Ressourcen schnell und bedarfsgerecht skalieren und dabei Ressourcen schonen, da sie nur für das bezahlen, was benötigt wird. Zu den weiteren wichtigen Funktionen von Pathfinder in der AWS-Cloud gehören: * Schnelle Inbetriebnahme von Ressourcen: Mit der Cloud können Organisationen Ressourcen je nach Bedarf schnell in und außer Betrieb nehmen, im Vergleich zu den längeren Vorlaufzeiten für die Bereitstellung von Ressourcen, die bei herkömmlichen lokalen Einrichtungen erforderlich sind. * Hohe Verfügbarkeit und Redundanz: Amazon VPC bietet Kunden hohe Verfügbarkeit, Redundanz der Betriebszeit und Failover-Funktionen mit robuster Datensicherheit und Geschäftskontinuität, sodass keine Investitionen in eine hochverfügbare Infrastruktur erforderlich sind. * Flexible Infrastruktur, Sicherheit und Compliance: Kunden können ihre Infrastruktur, Sicherheits- und Compliance-Kontrollen an die Anforderungen ihres Unternehmens anpassen, ohne physische Hardware zu verwenden. ?Strafverfolgungsbehörden und Organisationen für öffentliche Sicherheit können durch die Nutzung von Lösungen für die Ermittlungsanalyse in der Cloud erheblich profitieren", erklärte Cam Cowdery, Detective bei der Nampa Police Department und Mitglied der Treasure Valley Digital Forensic Task Force. ?Durch die Kombination der Anpassungsfähigkeit einer sicheren virtuellen privaten Cloud mit den KI-gesteuerten Analysefunktionen von Pathfinder können Prüfer, Ermittler und Detektive schneller auf Beweise zugreifen und Fälle schneller lösen." ?Da digitale Beweismittel immer umfangreicher und komplexer werden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ermittler Zugang zu einer sicheren und KI- gestützten Cloud-Lösung haben, die den Anforderungen ihrer Organisation entspricht", so Ronnen Armon, Chief Products and Technologies Officer von Cellebrite. ?Pathfinder nutzt Amazon VPC, um Behörden in die Lage zu versetzen, ihre Ressourcen und Infrastruktur schnell und kostengünstig zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden und die Analyse digitaler Beweismittel zu beschleunigen." Weitere Informationen zu Cellebrite Pathfinder finden Sie unter https://cellebrite.com/en/pathfinder/. ### Über Cellebrite Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von digitalen Ermittlungslösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die digitale Ermittlungsplattform und die digitalen Ermittlungslösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com (http://www.cellebrite.com), https://investors.cellebrite.com (https://investors.cellebrite.com/), oder folgen Sie uns auf X unter @Cellebrite. Medien Victor Ryan Cooper Sr. Director of Corporate Communications + Content Operations Victor.cooper@cellebrite.com (mailto:Victor.cooper@cellebrite.com) +1 404.804.5910 Investor Relations Andrew Kramer Vice President, Investor Relations investors@cellebrite.com (mailto:investors@cellebrite.com) +1 973.206.7760 °