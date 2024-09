Mindpeak gibt Kooperation mit Roche bekannt, um die Krebsdiagnostik mit KI zu verbessern

Mindpeak gibt seine Zusammenarbeit mit Roche bekannt, die den innovativen KI-Algorithmus von Mindpeak in die Offene Umgebung für digitale Pathologie von Roche integrieren wird, was eine entscheidende Rolle dabei spielt, Ärzten bei der Verbesserung der Patientenversorgung zu helfen und die personalisierte Medizin auszubauen.

In einer Gesundheitslandschaft, in der täglich Millionen diagnostische Tests durchgeführt werden, sind Labore zu einigen der größten Datenlieferanten geworden. Das steigende Datenvolumen in Kombination mit der Notwendigkeit, mehr Tests in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten durchzuführen, stellt eine große Herausforderung dar. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, integriert Roches digitale Pathologie-Unternehmenssoftware navify® Digital Pathology jetzt nahtlos die hochmodernen KI-Algorithmen von Mindpeak und bietet damit eine Lösung, um präanalytische Fehler zu reduzieren, die Effizienz von Arbeitsabläufen zu erhöhen und wichtige Labor-KPIs in Echtzeit zu verfolgen.

Mindpeaks Integration in navify® Digital Pathology soll die diagnostische Präzision verbessern und die Präzisionsmedizin erleichtern, was letztlich zu einer besseren Patientenversorgung führt. Als Teil einer umfassenden digitalen Pathologielösung ermöglicht navify® Digital Pathology die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit sowie den strukturierten Zugriff auf therapierelevante Patientendaten.

Mindpeak ist der führende Innovator bei KI-Software für Pathologie. Mit über 30 000 Patienten, bei denen mithilfe der KI von Mindpeak eine Diagnose gestellt wurde, sowie über 20 Veröffentlichungen in einschlägigen Fachzeitschriften und auf Konferenzen ist Mindpeak ein Pionier im Bereich der KI-Lösungen für klinische Labore und Biopharmaunternehmen. Mindpeaks KI-Algorithmen waren die ersten, die in der digitalen Pathologie für die klinische Routinediagnostik sowohl in den USA als auch in der EU eingesetzt wurden.

