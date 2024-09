ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF angesichts des Kapitalmarkttages auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Gewinnziele des Chemiekonzerns bis 2028 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, hingen aber von den Marktbedingungen im mittelfristigen Zyklus ab, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ausmaß der angekündigten Dividendenkürzung indes dürfte wohl für Enttäuschung sorgen./ajx/la

