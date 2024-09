Brasiliens Präsident Lula sieht Fortschritte bei Marcosur-Abkommen mit der EU

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva zeigt sich zuversichtlich über das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur.

"Ich war noch nie so optimistisch, was das EU-Mercosur-Abkommen angeht", sagte Lula am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er sei bereit, das Abkommen zu unterzeichnen. Nun sei die EU am Zug, die Verhandlungen abzuschließen. "Wenn die EU bereit ist, können wir das Handelsabkommen während des G20-Treffens in Brasilien unterzeichnen." Das Treffen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer findet im November in Rio de Janeiro statt.

Aus EU-Kreisen hieß es, bei einem Treffen der Unterhändler Anfang September in Brasilia seien Fortschritte erzielt worden. Es gebe aber "noch eine Lücke" zu schließen. Brasilianische Diplomaten berichten von Annäherungen in den Bereichen Umweltschutz und öffentliches Auftragswesen, die bislang als Knackpunkte galten.

Der Mercosur-Block aus Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und neuerdings auch Bolivien gilt als attraktiver Markt für EU-Exporteure. Europäische Landwirte, vor allem in Frankreich, fürchten jedoch die damit verbundene Konkurrenz.

