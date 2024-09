Allianz-Dividende auf dem Prüfstand: Reinvestieren oder abkassieren – was ist klüger?

Die Dividendenstrategie der Allianz (WKN: 840400) bietet Anlegern eine einzigartige Chance, langfristig Vermögen aufzubauen. Doch viele Investoren nutzen diese Möglichkeit nicht optimal – besonders beim Reinvestieren der Dividenden. Das ist ein Fehler, denn wer Dividenden nicht nur kassiert, sondern klug reinvestiert, profitiert vom mächtigen Zinseszinseffekt. Doch wie groß ist der Unterschied wirklich? Schauen wir uns an, wie sich 10.000 Euro in Allianz-Aktien über die letzten Jahre entwickelt hätten – einmal mit und einmal ohne Reinvestition der Dividenden. Die Ergebnisse sind erstaunlich.

Was bedeutet Dividendenreinvestition?

Das bedeutet, dass du die ausgeschütteten Dividenden eines Unternehmens nicht als Cash entnimmst, sondern sie in neue Aktien des Unternehmens reinvestierst. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Mit jeder Dividendenzahlung kaufst du mehr Aktien, was deinen Anteil am Unternehmen stetig erhöht. Dadurch steigen wiederum deine zukünftigen Dividenden, die auf einer größeren Anzahl von Aktien basieren – ein echter Schneeballeffekt.

Der Zinseszinseffekt – also der Effekt, dass Gewinne auf bereits erwirtschaftete Gewinne erzielt werden – spielt hier die entscheidende Rolle. Indem du deine Dividenden wieder anlegst, profitierst du nicht nur von Kursgewinnen, sondern auch von steigenden Dividenden auf deine zusätzlichen Aktien. Dieser Effekt verstärkt sich mit der Zeit und führt zu einem exponentiellen Wachstum deines Portfolios. Und genau hier liegt das Geheimnis langfristigen Erfolgs: Geduld und Wiederanlage führen zu beeindruckenden Ergebnissen.

Ein Blick auf die Allianz: Der Dividendenchampion

Die Allianz gehört zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern in Deutschland. Für das Geschäftsjahr 2023 zahlte das Unternehmen im vergangenen Mai eine Dividende von 13,80 Euro pro Aktie, was bei einem Kurs von aktuell 291,80 Euro einer Dividendenrendite von 4,73 % entspricht. Für Dividendenjäger ist das eine beeindruckende Zahl, doch die eigentliche Magie entfaltet sich erst, wenn du die Dividenden nicht behältst, sondern reinvestierst.

Nehmen wir ein praktisches Beispiel: Angenommen, du hast Ende Januar 2004 eine Anfangsinvestition von 10.000 Euro in Allianz-Aktien getätigt. Bei einem damaligen Kurs von 102,97 Euro hättest du dafür 97 Aktien erworben. Hättest du die Dividenden in den folgenden Jahren jedes Mal reinvestiert, besäßest du im September 2024 nicht mehr 97 Aktien, sondern satte 184 Aktien. Dieser Anstieg resultiert allein aus der Reinvestition der Dividenden.

Der Vergleich: Reinvestition versus Auszahlung

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Entwicklung deines Vermögens, wenn du die Dividenden jedes Jahr reinvestierst, im Vergleich dazu, wenn du sie dir nur auszahlen lässt und nicht wieder anlegst.

Ohne Reinvestition: Wenn du deine Dividenden immer nur als Cash genommen und dich nur auf die Kurssteigerung der Aktie verlassen hättest, wäre dein Portfolio bis September 2024 auf 28.304,60 Euro angewachsen. Sicherlich kein schlechter Wert, aber eben nicht spektakulär.

Mit Reinvestition: Wenn du hingegen die Dividenden jedes Jahr konsequent reinvestiert hättest, stünde dein Portfolio im September 2024 bei stolzen 53.554,36 Euro. Dein Vermögen hätte sich also fast verdoppelt – allein durch die clevere Wiederanlage der Dividenden.

Das zeigt eindrucksvoll, wie mächtig der Zinseszinseffekt bei der Dividendenreinvestition ist. Selbst ohne zusätzliche Einzahlungen wäre dein Vermögen durch diese Strategie erheblich gewachsen.

Die Allianz-Dividende: Stabil und wachsend

Eine der großen Stärken der Allianz ist ihre Dividendenpolitik. Seit 25 Jahren zahlt das Unternehmen kontinuierlich Dividenden und hat diese in den vergangenen 15 Jahren nicht gesenkt – im Gegenteil, sie wurden in den vergangenen Jahren sogar regelmäßig angehoben. Im Geschäftsjahr 2023 betrug die Ausschüttung, wie bereits erwähnt, 13,80 Euro pro Aktie. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Allianz lag in den vergangenen fünf Jahren bei beeindruckenden 5,47 %, während der Zehnjahresdurchschnitt 5,24 % beträgt. Das bedeutet, dass die Allianz nicht nur eine stabile Dividende zahlt, sondern auch eine der höchsten Dividendenrenditen unter den DAX-Unternehmen bietet. Dividendenjäger kommen hier voll auf ihre Kosten.

Noch interessanter wird es, wenn man das Dividendenwachstum betrachtet. Im Jahr 2023 stieg die Dividende um ganze 21,05 %, was zeigt, dass das Unternehmen auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten in der Lage ist, seine Ausschüttungen zu erhöhen. Über die letzten fünf Jahre liegt das durchschnittliche Dividendenwachstum bei 8,92 % und auf zehn Jahre gesehen bei 10,04 % pro Jahr. Das zeigt, dass Allianz nicht nur stabile, sondern auch wachsende Dividenden zahlt – ein entscheidender Faktor für langfristige Investoren.

Warum Dividendenreinvestition so effektiv ist

Dividenden zu reinvestieren hat mehrere Vorteile, die es zu einer der besten Strategien für den langfristigen Vermögensaufbau machen. Hier sind die wichtigsten Gründe:

Wie bereits erwähnt, ist der Zinseszinseffekt das Herzstück dieser Strategie. Jedes Mal, wenn du Dividenden wieder anlegst, kaufst du mehr Aktien, was in der Folge zu noch höheren Dividenden führt. Dieser Effekt verstärkt sich mit der Zeit und führt zu exponentiellem Wachstum deines Vermögens.

Durch das Reinvestieren der Dividenden erhöht sich die Anzahl der Aktien in deinem Depot kontinuierlich. Das bedeutet, dass dein Vermögen über die Jahre hinweg stetig wächst, ohne dass du zusätzliches Kapital einbringen musst. Besonders bei soliden Unternehmen wie der Allianz ist das eine sehr effektive Strategie.

Die Reinvestition der Dividenden zwingt dich als Anleger zu einem disziplinierten Umgang mit deinem Vermögen. Anstatt die Dividenden zu konsumieren, legst du sie direkt wieder an und hältst so deinen Fokus auf den langfristigen Vermögensaufbau. Das hilft dir, geduldig zu bleiben und von den langfristigen Vorteilen zu profitieren.

Mit jeder reinvestierten Dividende steigt deine Aktienanzahl und damit auch deine zukünftigen Dividenden. So wächst dein passives Einkommen Jahr für Jahr, ohne dass du etwas dafür tun musst. Besonders bei einem Unternehmen wie der Allianz, das kontinuierlich Dividenden zahlt und diese sogar erhöht, ist das ein großer Vorteil.

Mein Fazit

Das Beispiel der Allianz zeigt eindrucksvoll, wie stark sich die Wiederanlage von Dividenden auf den langfristigen Vermögensaufbau auswirkt. Während viele Anleger die Dividenden nur als willkommene Auszahlung sehen, entgeht ihnen das wahre Potenzial: der Zinseszinseffekt. Mit der richtigen Strategie – und dem konsequenten Reinvestieren – lässt sich das Vermögen über die Jahre nahezu verdoppeln. Der Unterschied ist deutlich: 10.000 Euro hätten sich ohne Reinvestition gut entwickelt, doch mit Reinvestitionen wurde das Potenzial vollständig ausgeschöpft. Die Frage ist also: Nutzt auch du diesen einfachen, aber effektiven Trick, um deine Anlage in Allianz auf das nächste Level zu heben? Jetzt liegt es an dir.

Der Artikel Allianz-Dividende auf dem Prüfstand: Reinvestieren oder abkassieren – was ist klüger? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

Aktienwelt360 2024