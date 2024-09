Nintendo-Aktie: Vor der Switch 2 eine Top-Aktie?!

Bei Nintendo (WKN: 864009) wird es Zeit, dass wir eine neue Konsole serviert bekommen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 sehen wir mittlerweile ordentliche operative Einschnitte.

So ist der Umsatz um 46,5 % auf 246,6 Mrd. Yen zurückgegangen. Auch das operative Ergebnis ging um 70 % auf 54,5 Mrd. Yen zurück. Gleichsam verringerte sich das Nettoergebnis um 55 % auf 80 Mrd. Yen. Alles in allem: Ein eher schwaches Quartal, das gleichsam auch von wenig guten neuen Releases oder neuen Konsolen unterstützt worden ist.

Alle warten auf den Nachfolger von der Nintendo Switch

Hier zeigt sich auch, dass Nintendo ein zyklisches Geschäft besitzt. Aber: Der Zyklus kann sich umkehren. Das Management des kultigen japanischen Videospieleherstellers dürfte in Kürze seine Pläne für den Nachfolger der Switch vorstellen. Derzeit verdichten sich die Hinweise und die Leaks.

Möglich ist, dass Nintendo bei der Switch 2 auf einen aggressiv höheren Preis setzen wird und zwei Modelle zum Start antreten lässt. Auch erste Bilder sind vermeintlich geleakt. Was an den Gerüchten dran ist? Das wissen wir selbstverständlich nicht. Häufig sind auftretende Gerüchte jedoch in der Hinsicht gut, dass sie zeigen: Es gibt Bewegung bei der neuen Konsole.

In der Zwischenzeit verdauen wir die Ergebnisse. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Nintendo jedenfalls mit einem Umsatzrückgang von ca. 20 % im Jahresvergleich. Das ist in Anbetracht der (noch) ausbleibenden Blockbuster durchaus vertretbar. Mit der Switch 2 dürfte das Momentum jedoch wieder zurückkehren.

Was das Unternehmen macht?

Nintendo ist bekannt für seine Videospiele und Gaming-Franchises wie Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Kirby und mehr. Wir können hier von einem gewachsenen Wettbewerbsvorteil sprechen. Der große Nachteil im Markt ist: Konsolen sind stets ein zyklisches Geschäft.

Nintendo hat in den letzten Jahren Lizenzen an Freizeitpark-Anbieter und auch an Filmstudios vergeben. Das Geschäft ist weniger zyklisch und bietet noch viel Wachstumspotenzial.

Wo liegen die größten Chancen?

Nintendo besitzt die Chance, als klassischer Videospieleproduzent ein Value-Versprechen abzugeben. Das KGV ist selten über 15, die Dividendenrendite teilweise mit Werten von 3 % bis 4 % vergleichsweise solide. Qualität ist bilanziell vorhanden. Sowie auch im Hinblick auf den Marktanteil und mögliche Wettbewerbsvorteile. Durch die Nintendo Switch hat das Management von Nintendo wieder einmal gezeigt, dass man noch aktuell ist. Auch wenn die Wii U keinen besonders großen kommerziellen Erfolg darstellte. Jetzt könnte Nintendo die Transformation hin zu einem Medien- und Unterhaltungskonzern anstreben. Das Interesse an Content ist groß, Franchises wie Super Mario oder The Legend of Zelda ließen sich auch auf der Film- und Freizeitlandschaft gut vermarkten. Das könnte ein starkes Wachstumspotenzial entfalten, das wiederum noch nicht eingepreist ist.

Wo liegen die größten Risiken?

Ein Flop im Konsolen-Markt. Nintendo ist natürlich nicht konkurrenzlos und strebt stets ein eigenes Ökosystem an. Wettbewerber wie Sony mit der PlayStation oder auch Microsoft mit der Xbox haben den Japanern zwischenzeitlich den Rang abgelaufen. Allerdings hat Nintendo mit der Switch Online gezeigt, wie stark die eigenen Konsolen und Franchises sind. Trotzdem: Weitere Flops sollten vermieden werden.

Der Artikel Nintendo-Aktie: Vor der Switch 2 eine Top-Aktie?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Nintendo.

Aktienwelt360 2024