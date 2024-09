Agentur - Regierung erwartet 2024 kein Wirtschaftswachstum mehr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Auch die Bundesregierung erwartet einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr kein Wirtschaftswachstum mehr in Deutschland.

Die Ampel-Koalition rechne inzwischen bestenfalls mit einer Stagnation, berichtete die Agentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bislang liegt die offizielle Konjunkturprognose für 2024 bei einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,3 Prozent. Die aktualisierte Schätzung des Wirtschaftsministeriums könne sich bis zur Veröffentlichung am 9. Oktober noch ändern, hieß es. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, vor der Bekanntmachung in der übernächsten Woche werde man sich dazu nicht äußern.

Führende Forschungsinstitute rechnen auch wegen der Politik der Bundesregierung mit dem zweiten Rezessionsjahr in Folge für Deutschland. In ihrem jüngst veröffentlichten Herbstgutachten für die Regierung gehen die Ökonomen sogar davon aus, dass das BIP 2024 um 0,1 Prozent sinkt und damit bereits das zweite Mal hintereinander schrumpft. Diese sogenannte Gemeinschaftsdiagnose dient der Bundesregierung als Basis für ihre neuen Projektionen im Oktober, die wiederum die Grundlage für die Steuerschätzung bilden. In der Frühjahrsprognose war das Bundeswirtschaftsministerium von 0,3 Prozent Wachstum im laufenden Jahr ausgegangen und hatte für 2025 plus 1,0 Prozent vorausgesagt. Die Institute wiederum senkten nun ihre BIP-Prognose für das kommende Jahr von 1,4 auf 0,8 Prozent.

(Bericht von Rachel More und Friederike Heine, geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)