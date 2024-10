EQS-News: elumeo SE passt konjunkturbedingt Prognose 2024 an – Kostensenkungsprogramm liegt über Plan

EQS-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Prognose

elumeo SE passt konjunkturbedingt Prognose 2024 an – Kostensenkungsprogramm liegt über Plan

Verhaltene Geschäftsentwicklung bei Juwelo im September, GfK meldet überraschenden Einbruch des Verbrauchervertrauens

Leichter Umsatzrückgang im Gesamtjahr 2024 erwartet

Margendruck steigt infolge gestiegener Rohstoffpreise – Prognose für die Rohertragsmarge auf 47% bis 49% angepasst

Ausblick auf das Bereinigte EBITDA bleibt optimistisch dank konsequentem Kostenmanagement; für das Gesamtjahr 2024 sind Kosteneinsparungen von mehr als EUR 2,3 Mio. gegenüber 2023 bereits umgesetzt

Internationalisierung 2.0 mit deutlichem Wachstum – erfolgreicher Start der Multi-Language-Plattform

Berlin, 04. Oktober 2024 – Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059) hat nach einer verhaltenen Geschäftsentwicklung im Monat September ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet die Gesellschaft für den elumeo-Konzern nun gegenüber dem Vorjahr mit einem leichten Umsatzrückgang zwischen -4% und -1%, einer Rohertragsmarge zwischen 47% und 49% sowie einem Bereinigten EBITDA zwischen EUR 0,5 Mio. und EUR 1,5 Mio. Die ursprüngliche Prognose sah gegenüber 2023 ein Umsatzplus von 4% bis 8%, eine Rohertragsmarge zwischen 49% und 51% sowie ein Bereinigtes EBITDA zwischen EUR 1,5 Mio. und EUR 3,5 Mio. vor.

Ursache für die unerwartet niedrigen Konzernumsätze im Monat September war die zunehmende Kaufzurückhaltung der privaten Konsumenten. In der vergangenen Woche hatte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für das Verbrauchervertrauen in Deutschland einen ebenso überraschenden wie deutlichen Rückgang festgestellt. Entgegen ihrer ursprünglichen Vorhersage zum Konsumklima-Index für September 2024 i. H. v. -18,6 Punkten fiel der tatsächliche Wert auf -21,9 Punkte, dies entspricht dem stärksten Rückgang seit zwei Jahren. Als Hauptgrund für die Negativentwicklung führten die Nürnberger Marktforscher einen Einbruch der Einkommensaussichten an, die Konsumenten zeigten sich insbesondere durch die schwächelnde Konjunktur verunsichert. Zudem geriet im September die Konzern-Rohertragsmarge von elumeo infolge deutlich gestiegener Preise für Gold und Silber unter Druck.

Dank des konsequenten Kostenmanagements blickt das elumeo-Management dennoch optimistisch in die Zukunft. Das bereits im ersten Halbjahr 2024 in Kraft gesetzte Kostensenkungsprogramm liegt über Plan, für das Gesamtjahr 2024 plant elumeo mit Kosteneinsparungen von mehr als EUR 2,3 Mio. gegenüber 2023. Im Jahr 2025 sollen weitere EUR 1,3 Mio. an Einsparungen hinzukommen. Die dafür erforderlichen Maßnahmen sind ebenfalls bereits umgesetzt, werden ihre vollständige Wirkung allerdings erst im kommenden Jahr entfalten.

Auf Wachstumskurs und über Plan liegt die mittels einer eigens entwickelten Multi-Language-Plattform gestartete Internationalisierung 2.0. Seit ihrem Launch im Juni 2024 konnten die neuen Sendefenster in Spanien, Italien und Frankreich den Monatsumsatz im September gegenüber Juli um 108% auf TEUR 72 steigern und damit mehr als verdoppeln.

Die Multi-Language-Plattform zeichnet für die Live-TV-Ausstrahlung in Deutschland produzierte Shows auf, übersetzt diese per Künstlicher Intelligenz und spielt sie automatisiert in den internationalen Märkten aus. Auf diese Weise entfallen die Kosten eines klassischen lokalen Sendebetriebs, so dass bereits kurzfristig der Break-even erreicht werden kann.

Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: „Wir bedauern die aktuelle Kaufzurückhaltung der mit Blick auf die schwache deutsche Konjunktur verunsicherten Kunden, haben darauf aber nur geringen Einfluss. Deshalb konzentrieren wir uns noch stärker als bisher auf die Aufgaben, die wir vollumfänglich kontrollieren und steuern können: unser Kostenmanagement. Auch die KI-gestützte Internationalisierung 2.0 ist hervorragend angelaufen, sie wird in den kommenden Monaten weitere positive Impulse liefern.“

Wolfgang Boyé, Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo SE: „Die internationale Expansion wird mittelfristig einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen des Wachstumsprogramms #Juwelo100 leisten, das weiterhin auf einem guten Weg ist. Die internationalen Sendefenster werden uns helfen, die Herausforderungen im deutschen Geschäft auszugleichen. Allerdings können die laufenden Aktivitäten zur Kostensenkung sowie zur Internationalisierung trotz der sichtbaren Erfolge den im Deutschlandgeschäft lastenden Druck auf Umsatz und Margen kurzfristig nicht vollständig kompensieren.“.

Für die Videoshopping-App Jooli erwartet das Unternehmen nach der für Anfang Oktober geplanten Umstellung auf eine externe Open-Source-Handelsplattform eine verbesserte Nutzerbindung und geringere Kundenakquisitionskosten. Wolfgang Boyé: „Mit diesem Schritt werden wir die Entwicklung der technischen Plattform für Jooli zum Abschluss bringen. Damit ist die Basis gelegt, um sowohl die Internationalisierung 2.0 als auch Jooli technisch auf der gleichen Plattform zu betreiben. Dies gibt uns in einem herausfordernden Marktumfeld viele Optionen und wird im Jahr 2025 zu weiteren Kostenreduzierungen führen.“



Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien und Frankreich sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

Über jooli:

jooli ist die schnellst wachsende Video-Shopping-App in Deutschland und Indien: benutzerfreundlich, intelligent und mit Unterhaltungswert. Die App inspiriert mit Produkten, die in kurzen, unterhaltsamen Videos vorgestellt werden. User navigieren per Swipe durch ein breites Produktportfolio diverser Marken und erhalten personalisierte Shopping- und Geschenkideen. Produktpartner:innen erhalten durch ihre eigens produzierten Produktvideos eine intuitive Content-Plattform, um neue Zielgruppen zu erschließen. Mit dem jooli-Interface erhalten sie zusätzlich umfangreiche Datenanalysen, von individuellen Video-Performances bis zu Klickraten-Analysen. Die App analysiert das Verhalten der User und ermöglicht den Marken auf diese Weise, ihr Produktangebot zu optimieren und zu individualisieren. Die jooli App ist für iOS und Android verfügbar.

Weitere Informationen unter https://www.jooli.com/

Kontakt

elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

www.elumeo.com

