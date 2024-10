Super fester Arbeitsmarkt | Rezessionsrisiko sinkt weiter!

Im September wurden in den USA gewaltige 255000 Jobs geschaffen. Die Erwartungen wurden um 105.000 Jobs geschlagen. Außerdem wurden die Daten vom August von 142.000 auf 159.000 nach oben revidiert. Die Arbeitslosenrate ist auf 4,1 Prozent gesunken. Eine Zinssenkung um erneute 50 Basispunkte ist damit vom Tisch, wobei das Risiko einer Rezession sinkt. Dieser Punkt ist für die Wall Street entscheidend. Was nun doch über der Wall Street hängt, ist die Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und Iran. Es bleibt unklar wann, und in welchem Umfang Israel gegen Iran vorgehen wird. Der Faktor könnte insbesondere am Nachmittag und mit dem Wochenende vor den Toren zu Aktienverkäufen führen.



